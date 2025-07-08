Британія погрожує Ізраїлю новими заходами, якщо війна у Газі триватиме

Девід Леммі заявив, що Лондон має домогтися припинення вогню в секторі Гази

Девід Леммі (Фото: Necati Savas/EPA)

Британія готова посилити заходи проти Ізраїлю, якщо війна в секторі Гази продовжиться. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, передає агентство Reuters.

Очільник британської дипломатії у вівторок, 8 липня, наголосив на необхідності припинення вогню в Газі, заявивши, що Лондон вживе подальших заходів проти Ізраїлю, якщо війна продовжуватиметься.

"Ми повинні домогтися припинення вогню", – сказав він парламентському комітету законодавців.

На запитання, чи вживе він подальших заходів проти Ізраїлю, якщо ситуація в Газі не зміниться, він відповів: "Так. Так, ми вживемо".

5 травня 2025 року кабінет Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву й утримання його територій.

20 травня Канада, Велика Британія і Франція засудили розширення воєнних операцій Ізраїлю в секторі Гази та закликали дозволити доставлення гуманітарної допомоги.

Того самого дня Британія запровадила санкції, призупинила торговельні переговори з Ізраїлем і викликала посла країни через воєнну операцію в секторі Гази та через насильство проти палестинців на Західному березі.

2 липня Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в секторі Гази.