Британия угрожает Израилю новыми мерами, если война в Газе продолжится

Дэвид Лэмми (Фото: Necati Savas/EPA)

Великобритания готова ужесточить меры против Израиля, если война в секторе Газа продолжится. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, передает агентство Reuters.

Глава британской дипломатии во вторник, 8 июля, отметил необходимость прекращения огня в Газе, заявив, что Лондон предпримет дальнейшие меры против Израиля, если война будет продолжаться.

"Мы должны добиться прекращения огня", — сказал он парламентскому комитету законодателей.

На вопрос о том, предпримет ли он дальнейшие шаги против Израиля, если ситуация в секторе Газа не изменится, он ответил: "Да. Да, мы предпримем".

5 мая 2025 года кабинет Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в секторе Газа вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.

20 мая Канада, Великобритания и Франция осудили расширение военных операций Израиля в секторе Газа и призвали разрешить доставку гуманитарной помощи.

В тот же день Британия ввела санкции, приостановила торговые переговоры с Израилем и вызвала посла страны в связи с военной операцией в секторе Газа и насилием в отношении палестинцев на Западном берегу.

2 июля Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа.