CNN: Звіт щодо листування у Signal підтвердив, що Гегсет міг наразити на небезпеку військових США

У Пентагоні запевнили, що перевірка генерального інспектора підтвердила, що секретна інформація главою відомства не передавалася

Піт Гегсет (Фото: Orlando Barria/EPA)

Очільник Пентагону Піт Гегсет ризикував наразити на небезпеку війська США, коли ділився воєнними планами в Signal. Про це повідомив канал CNN із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, які ознайомилися з відповідним звітом генерального інспектора.

Несекретна версія звіту буде оприлюднена у четвер. Секретний звіт був надісланий до Конгресу у вівторок увечері.

Два співрозмовники заявили CNN, що наслідки дій Гегсета не зовсім зрозумілі, оскільки генеральний інспектор дійшов висновку, що міністр оборони має повноваження розсекречувати інформацію. Сам глава Пентагону стверджував, що ухвалював оперативне рішення поділитися даними, хоча документального підтвердження цьому немає.

Вони розповіли, що Гегсет ризикував розкрити конфіденційну військову інформацію, що могло поставити під загрозу американські війська та цілі місії, коли у березні цього року використав Signal для передавання високочутливих планів атак на хуситів у Ємені.

Повідомлення, надіслані з облікового запису Гегсета в Signal у груповий чат, зміст якого, як раніше підтвердили джерела CNN, включав матеріали з документів, помічених як секретні на момент відправлення, містили конкретну інформацію про заплановані військові удари в режимі реального часу. Вони були настільки докладними, що в одному з них навіть йшлося: "Ось саме зараз точно впадуть перші бомби".

Залишається незрозумілим, чи глава Пентагону розсекретив цю інформацію належним чином, перш ніж поділитися нею з іншими високопосадовцями й репортером Джеффрі Голдбергом з Atlantic, якого випадково додали в чат.

Гегсет відмовився йти на співбесіду з генеральним інспектором і подав свою версію подій у письмовій формі, повідомили співрозмовники CNN.

У звіті зазначається, що очільник Пентагону не повинен був використовувати Signal і що високопосадовці відомства потребують кращої підготовки з протоколів, додали вони.

Публікація результатів розслідування може посилити побоювання законодавців обох партій щодо рішення Гегсета та привернути нову увагу до проблеми, яка мало не призвела до його звільнення кілька місяців тому, зазначили журналісти.

Крім висновку про те, що дії Гегсета могли поставити під загрозу безпеку американських військовослужбовців, доповідь також докладно описує, як він передавав конфіденційну інформацію неуповноваженим особам і не забезпечував збереження цих повідомлень, як того вимагає федеральне законодавство, заявили співрозмовники.

У звіті генерального інспектора було виявлено, що міністр оборони ділився аналогічними подробицями про військові операції США в Ємені через Signal із кількома іншими особами, не уповноваженими знайомитися з цією інформацією, додали вони.

У звіті також вказано, що військові плани, розкриті главою Пентагону, були взяті з документа Центрального командування США, який на той час був позначений як секретний. Цей гриф на документі означає, що іноземні громадяни не повинні його бачити.

"Перевірка генерального інспектора повністю виправдовує міністра Гегсета та підтверджує те, що ми знали від самого початку: жодна секретна інформація не передавалася. Це питання вирішене і справа закрита", – йдеться у відповіді речника Пентагону, надісланій після публікації матеріалу.

Співрозмовник, обізнаний із позицією Гегсета, зазначив, що йому дозволено одноосібно розсекречувати інформацію, що нівелює будь-які звинувачення у можливих порушеннях, а використання Signal не суперечило вимогам щодо збереження даних для високопосадовців, передбаченим Федеральним законом про архіви.

21 квітня 2025 року повідомлялося, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у груповому чаті в Signal, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат. До цього він поділився даними про удари в чаті, куди випадково включили журналіста.

Гегсет у відповідь розкритикував медіа та людей, які надали цю інформацію журналістам.

У Білому домі також спростували, що шукають заміну Гегсету на посаду голови Пентагону. Перед цим сенаторка вимагала відставки глави Пентагону на тлі витоків і заявила, що він загрожує нацбезпеці США.