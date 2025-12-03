CNN: Отчет о переписке в Signal подтвердил, что Хегсет мог подвергать опасности военных США

В Пентагоне заверили, что проверка генерального инспектора подтвердила, что секретная информация главой ведомства не передавалась

Пит Хегсет (Фото: Orlando Barria/EPA)

Глава Пентагона Пит Хегсет рисковал подвергнуть опасности войска США, делясь военными планами в Signal. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на четырех неназванных собеседников, которые ознакомились с соответствующим отчетом генерального инспектора.

Несекретная версия отчета будет обнародована в четверг. Секретный отчет был направлен в Конгресс во вторник вечером.

Два собеседника заявили CNN, что последствия действий Хегсета не совсем понятны, поскольку генеральный инспектор пришел к выводу, что министр обороны имеет полномочия рассекречивать информацию. Сам глава Пентагона утверждал, что принимал оперативное решение поделиться данными, хотя документального подтверждения этому нет.

Они рассказали, что Хегсет рисковал раскрыть конфиденциальную военную информацию, что могло поставить под угрозу американские войска и цели миссии, когда в марте этого года использовал Signal для передачи высокочувствительных планов атак на хуситов в Йемене.

Сообщения, отправленные с учетной записи Хегсета в Signal в групповой чат, содержание которого, как ранее подтвердили источники CNN, включало материалы из документов, помеченных как секретные на момент отправки, содержали конкретную информацию о запланированных военных ударах в режиме реального времени. Они были настолько подробными, что в одном из них даже говорилось: "Вот именно сейчас точно упадут первые бомбы".

Остается непонятным, рассекретил ли глава Пентагона эту информацию должным образом, прежде чем поделиться ею с другими высокопоставленными чиновниками и репортером Джеффри Голдбергом из Atlantic, которого случайно добавили в чат.

Хегсет отказался идти на собеседование с генеральным инспектором и подал свою версию событий в письменной форме, сообщили собеседники CNN.

В отчете отмечается, что глава Пентагона не должен был использовать Signal и что высокопоставленные чиновники ведомства нуждаются в лучшей подготовке по протоколам, добавили они.

Публикация результатов расследования может усилить опасения законодателей обеих партий относительно решения Хегсета и привлечь новое внимание к проблеме, которая чуть не привела к его увольнению несколько месяцев назад, отметили журналисты.

Помимо вывода о том, что действия Хегсета могли поставить под угрозу безопасность американских военнослужащих, доклад также подробно описывает, как он передавал конфиденциальную информацию неуполномоченным лицам и не обеспечивал сохранность этих сообщений, как того требует федеральное законодательство, заявили собеседники.

В отчете генерального инспектора было обнаружено, что министр обороны делился аналогичными подробностями о военных операциях США в Йемене через Signal с несколькими другими лицами, не уполномоченными знакомиться с этой информацией, добавили они.

В отчете также указано, что военные планы, раскрытые главой Пентагона, были взяты из документа Центрального командования США, который в то время был обозначен как секретный. Этот гриф на документе означает, что иностранные граждане не должны его видеть.

"Проверка генерального инспектора полностью оправдывает министра Хегсета и подтверждает то, что мы знали с самого начала: никакая секретная информация не передавалась. Этот вопрос решен и дело закрыто", – говорится в ответе спикера Пентагона, присланном после публикации материала.

Собеседник, знакомый с позицией Хегсета, отметил, что ему разрешено единолично рассекречивать информацию, что нивелирует любые обвинения в возможных нарушениях, а использование Signal не противоречило требованиям по сохранению данных для высокопоставленных чиновников, предусмотренным Федеральным законом об архивах.