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Новий топгенерал США "голосно і чітко" надіслав Ірану візуальне застереження щодо ХАМАС – авіаносець

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 11:25
Новий топгенерал США
Чарльз Браун (фото - USAF)

Голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США Чарльз Браун застеріг Іран від втручання в атаку терористів ХАМАС на Ізраїль. Про це пише американське видання The Financial Times.

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Під час спілкування з пресою топгенерал США повідомив, що рішення перемістити авіаносну ударну групу та військові літаки ближче до Ізраїлю направлено на стримування Ірану, а не ХАМАС.

"Наші силові рухи спрямовані не лише на підтримку Ізраїлю, а й на стримування будь-яких інших організацій, які можуть вирішити підтримати ХАМАС у цьому конкретному конфлікті з Ізраїлем", – заявив він.

Як висловився Браун у першому публічному коментарі як найвищий генерал США, "ми хочемо надіслати досить сильний сигнал: ми не хочемо, щоб це розширювалося", і його ідея полягає в тому, щоб Іран отримав "голосне і чітке" повідомлення з Вашингтона.

ДОВІДКА. З вечора 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі було введено надзвичайний стан через масштабну атаку терористів ХАМАС із сектору Гази, пізніше уряд офіційно оголосив про стан війни. Були тисячі ракетних ударів, бойовики прорвалися до прикордонних районів на півдні Ізраїлю. Ізраїль розпочав бомбардування Гази й оголосив про тотальну блокаду сектору. На ранок 10 жовтня загинули щонайменше 900 людей, у Газі — понад 700. Поранених і травмованих – тисячі. Терористи захопили щонайменше 150 заручників. 8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких захопили терористи, були громадяни США.

Наразі Браун летить до Брюсселя на зустріч антипутінської коаліції у форматі "Рамштайн".

За словами топгенерала США, він їде до столиці ЄС провести кілька зустрічей і "заспокоїти наших партнерів" через ситуацію з підтримкою України на тлі американських внутрішньополітичних чвар і ситуації на Близькому Сході.

FT пише, що незадовго до від'їзду Браун поговорив зі своїм ізраїльським колегою Герці Халеві, а голова Пентагону Ллойд Остін запропонував міністру оборони Ізраїлю Йоаву Галланту послуги з планування й розвідки.

  • Президент Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки на Ізраїль, а 10 жовтня в Білому домі заявили, що Іран "є співучасником", хоча США не мають доказів, що вказують на пряму його участь в атаках на Ізраїль.

Читайте також: Генерала Міллі у США замінив Чарльз Браун. Посол: Надзвичайно обізнаний з війною в Україні

Євген Пилипенко
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