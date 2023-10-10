Новий топгенерал США "голосно і чітко" надіслав Ірану візуальне застереження щодо ХАМАС – авіаносець

Голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США Чарльз Браун застеріг Іран від втручання в атаку терористів ХАМАС на Ізраїль. Про це пише американське видання The Financial Times.

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Під час спілкування з пресою топгенерал США повідомив, що рішення перемістити авіаносну ударну групу та військові літаки ближче до Ізраїлю направлено на стримування Ірану, а не ХАМАС.

"Наші силові рухи спрямовані не лише на підтримку Ізраїлю, а й на стримування будь-яких інших організацій, які можуть вирішити підтримати ХАМАС у цьому конкретному конфлікті з Ізраїлем", – заявив він.

Як висловився Браун у першому публічному коментарі як найвищий генерал США, "ми хочемо надіслати досить сильний сигнал: ми не хочемо, щоб це розширювалося", і його ідея полягає в тому, щоб Іран отримав "голосне і чітке" повідомлення з Вашингтона.

ДОВІДКА. З вечора 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі було введено . З вечора 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі було введено надзвичайний стан через масштабну атаку терористів ХАМАС із сектору Гази, пізніше уряд офіційно оголосив про стан війни . Були тисячі ракетних ударів, бойовики прорвалися до прикордонних районів на півдні Ізраїлю. Ізраїль розпочав бомбардування Гази й оголосив про тотальну блокаду сектору. На ранок 10 жовтня загинули щонайменше 900 людей, у Газі — понад 700. Поранених і травмованих – тисячі. Терористи захопили щонайменше 150 заручників. 8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких захопили терористи, були громадяни США

Наразі Браун летить до Брюсселя на зустріч антипутінської коаліції у форматі "Рамштайн".

За словами топгенерала США, він їде до столиці ЄС провести кілька зустрічей і "заспокоїти наших партнерів" через ситуацію з підтримкою України на тлі американських внутрішньополітичних чвар і ситуації на Близькому Сході.

FT пише, що незадовго до від'їзду Браун поговорив зі своїм ізраїльським колегою Герці Халеві, а голова Пентагону Ллойд Остін запропонував міністру оборони Ізраїлю Йоаву Галланту послуги з планування й розвідки.

Президент Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки на Ізраїль, а 10 жовтня в Білому домі заявили, що Іран "є співучасником", хоча США не мають доказів, що вказують на пряму його участь в атаках на Ізраїль.

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