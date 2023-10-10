Топ-генерал США Браун "громко и четко" предостерег Иран от поддержки террористов ХАМАС

Глава объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльз Браун предостерег Иран от вмешательства в атаку террористов ХАМАС на Израиль. Об этом пишет американское издание The Financial Times.

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Во время общения с прессой топ-генерал США сообщил, что решение переместить авианосную ударную группу и военные самолеты ближе к Израилю направлено на сдерживание Ирана, а не ХАМАС.

"Наши силовые движения направлены не только на поддержку Израиля, но и на сдерживание любых других организаций, которые могут решить поддержать ХАМАС в этом конкретном конфликте с Израилем", – заявил он.

Как выразился Браун в первом публичном комментарии в качестве высшего генерала США, "мы хотим послать довольно сильный сигнал: мы не хотим, чтобы это расширялось, и идея состоит в том, чтобы Иран громко и четко получил это сообщение".

СПРАВКА. С вечера 7 октября 2023 года в Израиле было введено . С вечера 7 октября 2023 года в Израиле было введено чрезвычайное положение из-за масштабной атаки террористов ХАМАС из сектора Газа, позднее правительство официально объявило о состоянии войны . Были тысячи ракетных ударов, боевики прорвались в приграничные районы на юге Израиля. Израиль начал бомбардировку Газы и объявил о тотальной блокаде сектора. На утро 10 октября, погибли по меньшей мере 900 человек, в Газа — свыше 700. Раненых и травмированных – тысячи. Террористы захватили не менее 150 заложников. 8 октября стало известно, что среди заложников, которых захватили террористы, были граждане США

Сейчас Браун летит в Брюссель на встречу антипутинской коалиции в формате "Рамштайн".

По словам топ-генерала США, он едет в столицу ЕС провести несколько встреч и "успокоить наших партнеров" из-за ситуации с поддержкой Украины на фоне американских внутриполитических дрязг и ситуации на Ближнем Востоке.

FT пишет, что незадолго до отъезда он поговорил со своим израильским коллегой Герци Халеви, а глава Пентагона Ллойд Остин предложил министру обороны Израиля Йоаву Галланту услуги по планированию и разведке.

Президент Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке на Израиль, а 10 октября в Белом доме заявили, что Иран "является соучастником", хотя у США нет улик, указывающих на прямое его участие в атаках на Израиль.

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