Мерц допустив участь у Раді миру, але не у нинішньому вигляді

Фрідріх Мерц (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий приєднатися до ініціативи президента США Дональда Трампа щодо створення Ради миру, але не може прийняти план у його нинішньому вигляді. Про це він заявив під час візиту до Рима, передає агентство Reuters.

"У тому вигляді, в якому Рада миру зараз створена, ми не можемо прийняти її структури управління в Німеччині з конституційних причин", – сказав Мерц, не розкриваючи деталей.

Канцлер Німеччини додав, що Берлін готовий вивчати різні форми співпраці зі США, якщо ціль полягає в тому, щоб знайти нові формати, які наблизять світ до миру в різних регіонах.

Мерц вважає, що ці формати не обов’язково обмежуватимуться лише Газою та Близьким Сходом, а можуть застосовуватися, наприклад, і до України.