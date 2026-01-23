Мерц допустив участь у Раді миру, але не у нинішньому вигляді
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий приєднатися до ініціативи президента США Дональда Трампа щодо створення Ради миру, але не може прийняти план у його нинішньому вигляді. Про це він заявив під час візиту до Рима, передає агентство Reuters.
"У тому вигляді, в якому Рада миру зараз створена, ми не можемо прийняти її структури управління в Німеччині з конституційних причин", – сказав Мерц, не розкриваючи деталей.
Канцлер Німеччини додав, що Берлін готовий вивчати різні форми співпраці зі США, якщо ціль полягає в тому, щоб знайти нові формати, які наблизять світ до миру в різних регіонах.
Мерц вважає, що ці формати не обов’язково обмежуватимуться лише Газою та Близьким Сходом, а можуть застосовуватися, наприклад, і до України.
- 18 січня 2026 року повідомлялося, що адміністрація Трампа хоче щонайменше $1 млрд від країн, які прагнуть отримати постійне місце в його Раді миру.
- 19 січня стало відомо, що Макрон не планує приймати запрошення Трампа приєднатися до так званої Ради миру. Загалом запрошення отримали лідери п’яти десятків держав, зокрема Україна.
- 22 січня у Давосі відбулася церемонія створення Ради миру.
Коментарі (0)