Мерц допустил участие в Совете мира, но не в нынешнем виде

Фридрих Мерц (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов присоединиться к инициативе президента США Дональда Трампа относительно создания Совета мира, но не может принять план в его нынешнем виде. Об этом он заявил во время визита в Рим, передает агентство Reuters.

"В том виде, в котором Совет мира сейчас создан, мы не можем принять его структуры управления в Германии по конституционным причинам", – сказал Мерц, не раскрывая деталей.

Читайте также Совет мира имени Трампа. Как президент США решил заменить собой ООН

Канцлер Германии добавил, что Берлин готов изучать различные формы сотрудничества со США, если цель состоит в том, чтобы найти новые форматы, которые будут способствовать миру в разных регионах.

Мерц считает, что эти форматы не обязательно будут ограничиваться только Газой и Ближним Востоком, а могут применяться, например, и к Украине.