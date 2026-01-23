Мерц допустил участие в Совете мира, но не в нынешнем виде
Канцлер Германии Фридрих Мерц готов присоединиться к инициативе президента США Дональда Трампа относительно создания Совета мира, но не может принять план в его нынешнем виде. Об этом он заявил во время визита в Рим, передает агентство Reuters.
"В том виде, в котором Совет мира сейчас создан, мы не можем принять его структуры управления в Германии по конституционным причинам", – сказал Мерц, не раскрывая деталей.
Канцлер Германии добавил, что Берлин готов изучать различные формы сотрудничества со США, если цель состоит в том, чтобы найти новые форматы, которые будут способствовать миру в разных регионах.
Мерц считает, что эти форматы не обязательно будут ограничиваться только Газой и Ближним Востоком, а могут применяться, например, и к Украине.
- 18 января 2026 года сообщалось, что администрация Трампа хочет по меньшей мере $1 млрд от стран, которые стремятся получить постоянное место в его Совете мира.
- 19 января стало известно, что Макрон не планирует принимать приглашение Трампа присоединиться к так называемому Совету мира. В целом приглашения получили лидеры пяти десятков государств, в частности Украина.
- 22 января в Давосе состоялась церемония создания Совета мира.
