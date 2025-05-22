На території штаб-квартири ЦРУ охорона відкрила вогонь по людині, вона вижила

Місце події (Фото: @DCNewsLive/Х)

На території штаб-квартири Центрального розвідувального управління у Ленглі, штат Вірджинія, охоронці відкрили вогонь по людині. Про це повідомляє CNBC News із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними телеканалу, охоронці ЦРУ вистрелили в чоловіка під час інциденту, який вони назвали "порушенням безпеки". Постраждалий вижив.

Інцидент стався через кілька годин після того, як у Вашингтоні біля Єврейського музею було вбито двох співробітників посольства Ізраїлю. Американські правоохоронці не знають, чи можуть ці дві події бути пов'язані між собою.

У пресслужбі ЦРУ в X заявили, що головний вхід до установи буде тимчасово зачинено.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що увечері 21 травня у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Один з підозрюваних під час затримання вигукував: "Вільна, вільна Палестина!"