На території штаб-квартири ЦРУ охорона відкрила вогонь по людині, вона вижила
На території штаб-квартири Центрального розвідувального управління у Ленглі, штат Вірджинія, охоронці відкрили вогонь по людині. Про це повідомляє CNBC News із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За даними телеканалу, охоронці ЦРУ вистрелили в чоловіка під час інциденту, який вони назвали "порушенням безпеки". Постраждалий вижив.
Інцидент стався через кілька годин після того, як у Вашингтоні біля Єврейського музею було вбито двох співробітників посольства Ізраїлю. Американські правоохоронці не знають, чи можуть ці дві події бути пов'язані між собою.
У пресслужбі ЦРУ в X заявили, що головний вхід до установи буде тимчасово зачинено.
Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що увечері 21 травня у Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Один з підозрюваних під час затримання вигукував: "Вільна, вільна Палестина!"
- Президент США Трамп засудив напад, зазначивши, що "вбивства у Вашингтоні засновані, вочевидь, на антисемітизмі". Інші світові лідери й дипломати відреагували на інцидент.
- Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив посилити безпеку у дипломатичних місіях Ізраїлю у всьому світі та для представників держави.