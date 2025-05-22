На территории штаб-квартиры ЦРУ охрана открыла огонь по человеку, он выжил

Место происшествия (Фото: @DCNewsLive/Х)

На территории штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, Вирджиния, охранники открыли огонь по человеку. Об этом сообщает CNBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, охранники ЦРУ выстрелили в мужчину во время инцидента, который они назвали "нарушением безопасности". Пострадавший выжил.

Инцидент произошел через несколько часов после того, как в Вашингтоне возле Еврейского музея были убиты два сотрудника посольства Израиля. Американские правоохранители не знают, могут ли эти два события быть связаны между собой.

В пресс-службе ЦРУ в X заявили, что главный вход в учреждение будет временно закрыт.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что вечером 21 мая в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Один из подозреваемых во время задержания восклицал: "Свободная, свободная Палестина!"