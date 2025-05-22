На территории штаб-квартиры ЦРУ охрана открыла огонь по человеку, он выжил
На территории штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, Вирджиния, охранники открыли огонь по человеку. Об этом сообщает CNBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным телеканала, охранники ЦРУ выстрелили в мужчину во время инцидента, который они назвали "нарушением безопасности". Пострадавший выжил.
Инцидент произошел через несколько часов после того, как в Вашингтоне возле Еврейского музея были убиты два сотрудника посольства Израиля. Американские правоохранители не знают, могут ли эти два события быть связаны между собой.
В пресс-службе ЦРУ в X заявили, что главный вход в учреждение будет временно закрыт.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что вечером 21 мая в Вашингтоне застрелили двух сотрудников посольства Израиля. Один из подозреваемых во время задержания восклицал: "Свободная, свободная Палестина!"
- Президент США Трамп осудил нападение, отметив, что "убийства в Вашингтоне основаны, очевидно, на антисемитизме". Другие мировые лидеры и дипломаты отреагировали на инцидент.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить безопасность в дипломатических миссиях Израиля во всем мире и для представителей государства.