Нова атака хуситів по суднах у Червоному морі: збито 18 дронів і три ракети

ВМС США та Королівського флоту Великої Британії збили 18 дронів та три ракети, які були запущені з контрольованої хуситами території Ємену

USS Dwight D. Eisenhower (Фото - US Navy)

Увечері 9 січня військові США та Великої Британії відбили нову атаку терористичного угруповання хуситів на комерційні судна у Червоному морі, було збито 18 дронів і три ракети. Про це повідомляє Центральне командування США.

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Підрозділи ВМС США та Королівського флоту Великої Британії збили 18 дронів і три ракети, які були запущені з контрольованої хуситами території Ємену у бік міжнародних морських маршрутів у Червоному морі. Даних про постраждалих та пошкодження немає.

Для атаки хусити використовували дрони іранської розробки, дві протикорабельні крилаті ракети та протикорабельну балістичну ракету. Всі вони були збиті спільними зусиллями військових кораблів USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason та HMS Diamond.

Центральне командування зазначає, що це вже 26 атака хуситів на комерційні судноплавні маршрути в Червоному морі з 19 листопада 2023 року.

3 грудня USS Carney та кілька цивільних суден були атаковані в Червоному морі, есмінець тоді збив не менше двох запущених по ньому дронів.

14 грудня було обстріляно контейнеровоз Maersk Gibraltar. По ньому було випущено ракету, яка впала у воду і вибухнула неподалік судна.

15 грудня два торгові судна були атаковані з території Ємену, одне з них спалахнуло.

У той же день одна з найбільших у світі судноплавних компаній Maersk заявила, що припиняє всі рейси в Червоному морі, яке є одним із найважливіших маршрутів постачання нафти.

19 грудня 2023 року США оголосили про формування в Червоному морі міжнародної оперативної групи, перед якою поставлене завдання — збивати ракети та дрони хуситів, а також надавати допомогу цивільним суднам, що зазнали нападів.

31 грудня гелікоптери ВМС США знищили катери хуситів, які намагалися взяти на абордаж контейнеровоз у Червоному морі.

19 листопада 2023 року озброєне угруповання хуситів в Ємені, яке діє за підтримки Ірану, захопило в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".

26 листопада хусити захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.

9 грудня хусити заявили, що блокуватимуть проходження через Баб-ель-Мандебську протоку всіх кораблів з будь-яких країн, які йдуть до Ізраїлю. За цією заявою була серія атак по цивільних суднах ракетами та дронами, були також спроби брати їх на абордаж.

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