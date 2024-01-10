Новая атака хуситов по судам в Красном море: сбиты 18 дронов и три ракеты

ВМС США и Королевского флота Великобритании сбили 18 дронов и три ракеты, которые были запущены с контролируемой хуситами территории Йемена

USS Dwight D. Eisenhower (Фото - U. S. Navy)

Вечером 9 января военные США и Великобритании отбили новую атаку террористической группировки хуситов на коммерческие суда в Красном море, были сбиты 18 дронов и три ракеты. Об этом сообщает Центральное командование США.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Подразделения ВМС США и Королевского флота Великобритании сбили 18 дронов и 3 ракеты, которые были запущены с контролируемой хуситами территории Йемена в сторону международных морских маршрутов в Красном море. Данных о пострадавших и повреждениях нет.

Для атаки хуситы использовали дроны иранской разработки, две противокорабельные крылатые ракеты и противокорабельную баллистическую ракету. Все они были сбиты совместными усилиями военных кораблей USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason и HMS Diamond.

Центком отмечает, что это уже 26-я атака хуситов на коммерческие судоходные маршруты в Красном море с 19 ноября 2023 года.

3 декабря USS Carney и несколько гражданских судов были атакованы в Красном море, эсминец тогда сбил не менее двух запущенных по нему дронов.

14 декабря был обстрелян контейнеровоз Maersk Gibraltar. По нему была выпущена ракета, которая упала в воду и взорвалась недалеко от судна.

15 декабря два торговых судна были атакованы с территории Йемена, одно из них загорелось.

В тот же день одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk заявила, что прекращает все рейсы в Красном море, которое является одним из важнейших маршрутов поставки нефти.

19 декабря 2023 года США объявили о формировании в Красном море международной оперативной группы, перед которой поставлена задача сбивать ракеты и дроны хуситов, а также оказывать помощь подвергшимся нападениям гражданским судам.

19 ноября 2023 года вооруженная группировка хуситов в Йемене, которая действует при поддержке Ирана, захватила в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

26 ноября хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.

9 декабря хуситы заявили, что будут блокировать прохождение через Баб-эль-Мандебский пролив всех кораблей из любых стран, которые идут в Израиль. За этим заявлением последовала серия атак по гражданским кораблям ракетами и дронами, были также попытки брать их на абордаж.

31 декабря вертолеты ВМС США уничтожили катера хуситов, которые пытались взять на абордаж контейнеровоз в Красном море.

Читайте также: "США могут перейти к ударам". Кто такие хуситы и почему они атакуют суда в Красном море