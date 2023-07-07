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Розвідка Німеччини прослуховувала Пригожина та Лукашенка під час спроби заколоту – Tagesschau

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07.07.2023, 20:36
Розвідка Німеччини прослуховувала Пригожина та Лукашенка під час спроби заколоту – Tagesschau - Фото
Євген Пригожин (скриншот з відео)

Розвідслужби Німеччини знали про плани збройного заколоту в Росії, оскільки прослуховували переговори ватажка терористичного угруповання Вагнера Євгена Пригожина з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє Tagesschau.

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Видання посилається на дані журналістів радіостанцій WDR та NDR, які стверджують, що німецька служба розвідки BND слухала переговори Пригожина та Лукашенка щодо умов, на яких Пригожин був готовий зупинити похід найманців на Москву.

Представник BND сказав виданню, що розвідка "зазвичай не коментує публічно питання стосовно будь-яких її висновків або її діяльності".

Після спроби заколоту в Росії BND виявилася об'єктом критики через те, що пізно поінформувала федеральний уряд про те, що відбувається. Критика посилилася після того, як канцлер Олаф Шольц публічно сказав, що спецслужби "не знали заздалегідь".

Як стверджують журналісти, у BND і до перехоплених переговорів були підстави вважати, що Пригожин готує збройний виступ, і розвідка намагалася перевірити цю інформацію у партнерів НАТО, але чіткої відповіді не отримала і вирішила не передавати уряду неперевірену інформацію.

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Сергій Бережний
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Олександр лукашенковійськовий заколотрозвідкаЄвген ПригожинBND
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