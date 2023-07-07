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Разведка Германии прослушивала Пригожина и Лукашенко во время попытки мятежа – Tagesschau

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 20:36
Разведка Германии прослушивала Пригожина и Лукашенко во время попытки мятежа – Tagesschau - Фото
Евгений Пригожин (скриншот с видео)

Разведслужбы Германии знали о планах вооруженного мятежа в России, поскольку прослушивали переговоры главаря террористической группировки Вагнера Евгения Пригожина с диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает Tagesschau.

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Издание ссылается на данные журналистов радиостанций WDR и NDR, которые утверждают, что немецкая служба разведки BND слушала переговоры Пригожина и Лукашенко об условиях, на которых Пригожин был готов остановить поход наемников на Москву.

Представитель BND сказал изданию, что разведка "обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо ее выводов или ее деятельности".  

После попытки мятежа в России BND оказалась объектом критики из-за того, что поздно проинформировала федеральное правительство о происходящем. Критика усилилась после того, как канцлер Олаф Шольц публично сказал, что спецслужбы "не знали заранее".

Как утверждают журналисты, у BND и до перехваченных переговоров были основания считать, что Пригожин готовит вооруженное выступление, и разведка пыталась проверить эту информацию у партнеров по НАТО, но четкий ответ не получила и приняла решение не передавать правительству непроверенную информацию.

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Сергей Бережной
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