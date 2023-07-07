Разведка Германии прослушивала Пригожина и Лукашенко во время попытки мятежа – Tagesschau
Разведслужбы Германии знали о планах вооруженного мятежа в России, поскольку прослушивали переговоры главаря террористической группировки Вагнера Евгения Пригожина с диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает Tagesschau.
Издание ссылается на данные журналистов радиостанций WDR и NDR, которые утверждают, что немецкая служба разведки BND слушала переговоры Пригожина и Лукашенко об условиях, на которых Пригожин был готов остановить поход наемников на Москву.
Представитель BND сказал изданию, что разведка "обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо ее выводов или ее деятельности".
После попытки мятежа в России BND оказалась объектом критики из-за того, что поздно проинформировала федеральное правительство о происходящем. Критика усилилась после того, как канцлер Олаф Шольц публично сказал, что спецслужбы "не знали заранее".
Как утверждают журналисты, у BND и до перехваченных переговоров были основания считать, что Пригожин готовит вооруженное выступление, и разведка пыталась проверить эту информацию у партнеров по НАТО, но четкий ответ не получила и приняла решение не передавать правительству непроверенную информацию.
- 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.
- Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
- 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. В ГПСУ и разведке пока нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов тоже не верит, что Лукашенко на это согласится.
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