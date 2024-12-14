"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео

У суботу, 14 грудня, у Грузії проходять президентські вибори, результати яких вже заздалегідь пообіцяла не визнавати опозиція, заявляючи про нелегітимність парламенту. Біля будівлі законодавчого органу у Тбілісі зібралися мітингувальники, повідомляють Ехо Кавказу і Sova.

До центру Тбілісі, де паралельно з виборами президента відбувається акція протесту, влада стягнула силовиків і спецтехніку.

Фото: Ехо Кавказу

Фото: Sova

Фото: Sova

Також біля грузинського парламенту відбувається перформанс під назвою "Покажи диплом, Кавелашвілі". Учасники акції протесту прийшли до будівлі, де колегія виборців має обрати шостого президента, зі своїми дипломами.

Колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі, кандидат від керівної партії Грузинська мрія на посаду президента, диплома не має, наголосили журналісти.

Фото: Sova

Фото: Sova

Грузинською написано "Незнання – сила" (Фото: Ехо Кавказу)

Фото: Ехо Кавказу

Ехо Кавказу показало, як проходять президентські вибори у будівлі парламенту Грузії.

Главу держави обирає колегія, яка здебільшого складається з представників правлячої партії Грузинська мрія.

Опозиція та чинна президентка Саломе Зурабішвілі вважають вибори нелегітимними.

Фото: Ехо Кавказу

Фото: Ехо Кавказу

27 жовтня ЦВК оголосила про перемогу Грузинської мрії на парламентських виборах (54,08%). Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали чотири опозиційні партії. Опозиція заявила, що не визнає результатів.

26 листопада стало відомо, що вибори президента Грузії призначили на 14 грудня, вперше в історії країни його обиратиме не населення, а виборча колегія.

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року.

Після цієї заяви у Тбілісі почалися стихійні мітинги, які тривають і досі.

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