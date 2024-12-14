У суботу, 14 грудня, у Грузії проходять президентські вибори, результати яких вже заздалегідь пообіцяла не визнавати опозиція, заявляючи про нелегітимність парламенту. Біля будівлі законодавчого органу у Тбілісі зібралися мітингувальники, повідомляють Ехо Кавказу і Sova.

До центру Тбілісі, де паралельно з виборами президента відбувається акція протесту, влада стягнула силовиків і спецтехніку.

"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео
Фото: Ехо Кавказу
"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео
Фото: Sova
"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео
Фото: Sova

Також біля грузинського парламенту відбувається перформанс під назвою "Покажи диплом, Кавелашвілі". Учасники акції протесту прийшли до будівлі, де колегія виборців має обрати шостого президента, зі своїми дипломами.

Колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі, кандидат від керівної партії Грузинська мрія на посаду президента, диплома не має, наголосили журналісти.

"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео
Фото: Sova
"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео
Фото: Sova
"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео
Грузинською написано "Незнання – сила" (Фото: Ехо Кавказу)
"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео
Фото: Ехо Кавказу

Ехо Кавказу показало, як проходять президентські вибори у будівлі парламенту Грузії. 

Главу держави обирає колегія, яка здебільшого складається з представників правлячої партії Грузинська мрія. 

Опозиція та чинна президентка Саломе Зурабішвілі вважають вибори нелегітимними.

"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео
Фото: Ехо Кавказу
"Покажи диплом", спецтехніка і силовики. У Грузії проходять вибори президента – фото, відео
Фото: Ехо Кавказу

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