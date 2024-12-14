"Покажи диплом", спецтехника и силовики. В Грузии проходят выборы президента – фото, видео

В субботу, 14 декабря, в Грузии проходят президентские выборы, результаты которых уже заранее пообещала не признавать оппозиция, заявляя о нелегитимности парламента. У здания законодательного органа в Тбилиси собрались митингующие, сообщают Эхо Кавказа и Sova.

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В центр Тбилиси, где параллельно с выборами президента проходит акция протеста, власти стянули силовиков и спецтехнику.

Фото: Эхо Кавказа

Фото: Sova

Фото: Sova

Также у грузинского парламента проходит перформанс под названием "Покажи диплом, Кавелашвили". Участники акции протеста пришли к зданию, где коллегия избирателей должна выбрать шестого президента, со своими дипломами.

У бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, кандидата от руководящей партии Грузинская мечта на пост президента, диплома нет, подчеркнули журналисты.

Фото: Sova

Фото: Sova

На грузинском написано "Незнание – сила" (Фото: Эхо Кавказа)

Фото: Эхо Кавказа

Эхо Кавказа показало, как проходят президентские выборы в здании парламента Грузии.

Главу государства избирает коллегия, которая в основном состоит из представителей правящей партии Грузинская мечта.

Оппозиция и действующая президент Саломе Зурабишвили считают выборы нелегитимными.

Фото: Эхо Кавказа

Фото: Эхо Кавказа

27 октября ЦИК объявила о победе Грузинской мечты на парламентских выборах (54,08%). Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии. Оппозиция заявила, что не признает результаты.

26 ноября стало известно, что выборы президента Грузии назначены на 14 декабря, впервые в истории страны его будет избирать не население, а избирательная коллегия.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

После этого заявления в Тбилиси начались стихийные митинги, которые продолжаются по сей день.

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