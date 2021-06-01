"Меня просто подставили". Беларуский госканал показал новое видео с Протасевичем
01.06.2021, 23:57
Роман Протасевич (скриншот с видео)
Беларуский государственный телеканал ОНТ опубликовал, очевидно, фрагмент допроса оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого задержали беларуские силовики, принудительно посадив в Минске самолета Ryanair рейса Афины-Вильнюс.
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Госканал анонсировал "собственное расследование" инцидента с Ryanair. В видеоанонсе использованы кадры с Протасевичем.
"Уверен, меня просто подставили, потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске, вот сразу же", – говорит журналист. О чем именно идет речь и при каких обстоятельствах, неизвестно.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с использование истребителя обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. Силовики режима Лукашенко сняли два видео, на которых Протасевич и Сапега якобы "во всем сознаются". Отец Протасевича заявил, что на видео не слова его сына и не его интонация.
- В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свою причастность отрицает.
- Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что письмо с угрозой взорвать самолет Ryanair было отправлено уже после того, как диспетчеры минского аэропорта вынудили лайнер сесть в Беларуси.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
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