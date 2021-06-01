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"Меня просто подставили". Беларуский госканал показал новое видео с Протасевичем

01.06.2021, 23:57
Роман Протасевич (скриншот с видео)

Беларуский государственный телеканал ОНТ опубликовал, очевидно, фрагмент допроса оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого задержали беларуские силовики, принудительно посадив в Минске самолета Ryanair рейса Афины-Вильнюс.

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Госканал анонсировал "собственное расследование" инцидента с Ryanair. В видеоанонсе использованы кадры с Протасевичем.

"Уверен, меня просто подставили, потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске, вот сразу же", – говорит журналист. О чем именно идет речь и при каких обстоятельствах, неизвестно.

  • Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что письмо с угрозой взорвать самолет Ryanair было отправлено уже после того, как диспетчеры минского аэропорта вынудили лайнер сесть в Беларуси.

Вадим Ребрина
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беларусь ryanair роман протасевич
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