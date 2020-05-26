Джонсон сообщил о проблеме со здоровьем после перенесенного коронавируса – видео

Борис Джонсон (фото — ЕРА)

Коронавирусная болезнь, которую перенес премьер-министр Британии Борис Джонсон, не прошла бесследно: у главы правительства страны испортилось зрение. Об этом он рассказал на брифинге об этапах ослабления карантина, который транслировал канал Sky News.

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Джонсон заявил, что после болезни, симптомы которой появились у него в конце марта, а лечение продолжалось почти месяц, он "впервые за многие годы" вынужден прибегать к помощи очков.

Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is "having to wear spectacles for the first time in years."



The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.



Live: https://t.co/o2ukjTDxRh pic.twitter.com/Ot9lb5kLiQ — SkyNews (@SkyNews) May 25, 2020

"Проблемы со зрением могут быть связаны с коронавирусом", - предположил 55-летний Джонсон.

Медики ранее если и сообщали о подобном осложнении, то это были единичные случаи. Возможно, падение остроты зрения премьера Британии связано с другими факторами.

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Ранее в системе здравоохранения Британии проанализировали несколько сотен первых случаев заболевания коронавирусом в стране, ранжировав симптомы.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Сегодня, 26 мая, в Киевской области произойдет ослабление карантина.

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