Джонсон сообщил о проблеме со здоровьем после перенесенного коронавируса – видео

Коронавирусная болезнь, которую перенес премьер-министр Британии Борис Джонсон, не прошла бесследно: у главы правительства страны испортилось зрение. Об этом он рассказал на брифинге об этапах ослабления карантина, который транслировал канал Sky News.

Джонсон заявил, что после болезни, симптомы которой появились у него в конце марта, а лечение продолжалось почти месяц, он "впервые за многие годы" вынужден прибегать к помощи очков.

