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Джонсон сообщил о проблеме со здоровьем после перенесенного коронавируса – видео

Джонсон сообщил о проблеме со здоровьем после перенесенного коронавируса – видео - Фото
Борис Джонсон (фото — ЕРА)
26.05.2020, 07:13

Британский премьер предполагает, что после COVID-19 у него вновь испортилось зрение

Коронавирусная болезнь, которую перенес премьер-министр Британии Борис Джонсон, не прошла бесследно: у главы правительства страны испортилось зрение. Об этом он рассказал на брифинге об этапах ослабления карантина, который транслировал канал Sky News.

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Джонсон заявил, что после болезни, симптомы которой появились у него в конце марта, а лечение продолжалось почти месяц, он "впервые за многие годы" вынужден прибегать к помощи очков.

"Проблемы со зрением могут быть связаны с коронавирусом", - предположил 55-летний Джонсон.

Медики ранее если и сообщали о подобном осложнении, то это были единичные случаи. Возможно, падение остроты зрения премьера Британии связано с другими факторами. 

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Ранее в системе здравоохранения Британии проанализировали несколько сотен первых случаев заболевания коронавирусом в стране, ранжировав симптомы.

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Евгений Пилипенко
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