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Это как Перл-Харбор или 9/11, но по всей стране - главврач США о коронавирусе

Это как Перл-Харбор или 9/11, но по всей стране - главврач США о коронавирусе - Фото
Джером Адамс (фото - ЕРА)
06.04.2020, 09:04

Основной представитель по охране общественного здоровья в правительстве США Джером Адамс говорит - эта неделя "будет самой печальной для американцев"

Наступившая неделя "для большинства американцев" будет "самым тяжелым и печальным событием за всю их жизнь". Так вспышку коронавирусной инфекции в США прокомментировал на канале Fox News главный врач страны Джером Адамс.

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"Это будет что-то вроде Перл-Харбора или (терактов) 9/11, только не в каком-то одном месте. Это заденет всю страну", - подчеркнул генеральный хирург США.

Однако, добавил глава Офицерского корпуса здравоохранения США, "свет в конце туннеля есть", но лишь в том случае, если каждый американец проделает свою работу по преодолению эпидемии.

Нападение на Перл-Харбор (Гавайская операция) - внезапное комбинированное нападение японской палубной авиации и сверхмалых подлодок на военные базы США в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху. Это был разгром линейных сил американского Тихоокеанского флота. Президент США Рузвельт навал 7 декабря 1941 года "днем, который войдет в историю как символ позора".

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Насчет лечения тяжелых случаев коронавирусной болезни лекарством от малярии гидроксихлорохином, которое не рекомендовала пока ни Всемирная организация здравоохранения, ни FDA (Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США), Адамс ответил, что "мы хотим, чтобы в трагической ситуации у людей была возможность проконсультироваться со своим врачом относительно того, что может их спасти".

"Мы ощущаем себя немного в большей безопасности с этими лекарствами, чем с какими-то другими", - подчеркнул он.

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Евгений Пилипенко
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эпидемия пандемия коронавирус COVID-19 Джером Адамс
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