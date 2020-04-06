Это как Перл-Харбор или 9/11, но по всей стране - главврач США о коронавирусе

Джером Адамс (фото - ЕРА)

Наступившая неделя "для большинства американцев" будет "самым тяжелым и печальным событием за всю их жизнь". Так вспышку коронавирусной инфекции в США прокомментировал на канале Fox News главный врач страны Джером Адамс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это будет что-то вроде Перл-Харбора или (терактов) 9/11, только не в каком-то одном месте. Это заденет всю страну", - подчеркнул генеральный хирург США.

Однако, добавил глава Офицерского корпуса здравоохранения США, "свет в конце туннеля есть", но лишь в том случае, если каждый американец проделает свою работу по преодолению эпидемии.

Нападение на Перл-Харбор (Гавайская операция) - внезапное комбинированное нападение японской палубной авиации и сверхмалых подлодок на военные базы США в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху. Это был разгром линейных сил американского Тихоокеанского флота. Президент США Рузвельт навал 7 декабря 1941 года "днем, который войдет в историю как символ позора".

Читайте также: Трамп прогнозирует самые тяжелые недели и много смертей в США

Насчет лечения тяжелых случаев коронавирусной болезни лекарством от малярии гидроксихлорохином, которое не рекомендовала пока ни Всемирная организация здравоохранения, ни FDA (Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США), Адамс ответил, что "мы хотим, чтобы в трагической ситуации у людей была возможность проконсультироваться со своим врачом относительно того, что может их спасти".

"Мы ощущаем себя немного в большей безопасности с этими лекарствами, чем с какими-то другими", - подчеркнул он.

Читайте также: В США сообщили результаты первых испытаний вакцины от коронавируса: есть эффект