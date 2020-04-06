Это как Перл-Харбор или 9/11, но по всей стране - главврач США о коронавирусе

Наступившая неделя "для большинства американцев" будет "самым тяжелым и печальным событием за всю их жизнь". Так вспышку коронавирусной инфекции в США прокомментировал на канале Fox News главный врач страны Джером Адамс.
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"Это будет что-то вроде Перл-Харбора или (терактов) 9/11, только не в каком-то одном месте. Это заденет всю страну", - подчеркнул генеральный хирург США.
Однако, добавил глава Офицерского корпуса здравоохранения США, "свет в конце туннеля есть", но лишь в том случае, если каждый американец проделает свою работу по преодолению эпидемии.
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Насчет лечения тяжелых случаев коронавирусной болезни лекарством от малярии гидроксихлорохином, которое не рекомендовала пока ни Всемирная организация здравоохранения, ни FDA (Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США), Адамс ответил, что "мы хотим, чтобы в трагической ситуации у людей была возможность проконсультироваться со своим врачом относительно того, что может их спасти".
"Мы ощущаем себя немного в большей безопасности с этими лекарствами, чем с какими-то другими", - подчеркнул он.
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