Генсек НАТО и госсекретарь США "продуктивно" пообщались об Украине. Пока без подробностей
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг встретились в брюссельской штаб-квартире Альянса и обсудили наращивание российских сил у границ Украины. Об этом после более чем часа закрытых для прессы переговоров сообщил в Twitter глава Госдепартамента.
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Блинкен назвал встречу "продуктивной".
"Сегодня мы обсуждали Афганистан и Украину", – уточнил он, не вдаваясь в детали.
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По словам госсекретаря США, Альянс "необходим для достижения наших общих целей".
Впечатлений Столтенберга о встрече пока нет. До нее он написал, что "мы все обеспокоены массовым наращиванием вооруженных сил (вокруг Украины), и Россия должна закончить его, немедленно прекратить провокации и совершить деэскалацию".
Вчера, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена соответственно.
- В марте 2021-го РФ начала демонстративно стягивать войска к Украине и разбивать лагеря недалеко от границы. Украина не исключает наступления. США заявили, что "не допустят агрессии России", а если РФ пойдет на это, "она заплатит".
- Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил вчера, что "создается впечатление, что Россия может готовиться к наступлению".
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