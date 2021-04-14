Генсек НАТО и госсекретарь США "продуктивно" пообщались об Украине. Пока без подробностей

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг встретились в брюссельской штаб-квартире Альянса и обсудили наращивание российских сил у границ Украины. Об этом после более чем часа закрытых для прессы переговоров сообщил в Twitter глава Госдепартамента.

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Блинкен назвал встречу "продуктивной".

"Сегодня мы обсуждали Афганистан и Украину", – уточнил он, не вдаваясь в детали.

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По словам госсекретаря США, Альянс "необходим для достижения наших общих целей".

Впечатлений Столтенберга о встрече пока нет. До нее он написал, что "мы все обеспокоены массовым наращиванием вооруженных сил (вокруг Украины), и Россия должна закончить его, немедленно прекратить провокации и совершить деэскалацию".

Вчера, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена соответственно.

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Евгений Пилипенко

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