Германия останавливает экспорт оружия в Казахстан. Решение принято на фоне введения войск ОДКБ для подавления революции и приказа президента Касыма-Жомарта Токаев открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения. Об этом сообщил госсекретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Свен Гигольд в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вчера я дал приказ прекратить весь экспорт оружия из Германии в Казахстан. Я также внимательно рассмотрю предыдущий экспорт вооружений", – сказано в сообщении.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, в прошлом году Германия выдала 25 лицензий на экспорт вооружения в Казахстан на общую сумму около 2,2 млн евро, что является сравнительно небольшим показателем.

Также канцлер Олаф Шольц призвал в пятницу, 7 января, положить конец насилию в Казахстане. Он обратился к авторитарному руководству Нур-Султана: "Пожалуйста, вернитесь к мирному дальнейшему развитию страны".

В этот же день Токаев раскритиковал призывы других стран провести переговоры между властями и протестующими для мирного решения ситуации.

"Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками и с убийцами", – заявил Токаев.

Читайте также: Революция в Казахстане. Россия перебросила войска, идет зачистка: все новости – хроника

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.