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Германия останавливает экспорт оружия в Казахстан

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 22:04
Германия останавливает экспорт оружия в Казахстан - Фото
Протесты в Казахстане (Фото - EPA)

Германия останавливает экспорт оружия в Казахстан. Решение принято на фоне введения войск ОДКБ для подавления революции и приказа президента Касыма-Жомарта Токаев открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения. Об этом сообщил госсекретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Свен Гигольд в Twitter.

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"Вчера я дал приказ прекратить весь экспорт оружия из Германии в Казахстан. Я также внимательно рассмотрю предыдущий экспорт вооружений", – сказано в сообщении.

Германия останавливает экспорт оружия в Казахстан

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, в прошлом году Германия выдала 25 лицензий на экспорт вооружения в Казахстан на общую сумму около 2,2 млн евро, что является сравнительно небольшим показателем.

Также канцлер Олаф Шольц призвал в пятницу, 7 января, положить конец насилию в Казахстане. Он обратился к авторитарному руководству Нур-Султана: "Пожалуйста, вернитесь к мирному дальнейшему развитию страны".

В этот же день Токаев раскритиковал призывы других стран провести переговоры между властями и протестующими для мирного решения ситуации.

"Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками и с убийцами", – заявил Токаев.

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Оксана Житнюк
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