Германия останавливает экспорт оружия в Казахстан
Германия останавливает экспорт оружия в Казахстан. Решение принято на фоне введения войск ОДКБ для подавления революции и приказа президента Касыма-Жомарта Токаев открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения. Об этом сообщил госсекретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Свен Гигольд в Twitter.
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"Вчера я дал приказ прекратить весь экспорт оружия из Германии в Казахстан. Я также внимательно рассмотрю предыдущий экспорт вооружений", – сказано в сообщении.
Как сообщает Suddeutsche Zeitung, в прошлом году Германия выдала 25 лицензий на экспорт вооружения в Казахстан на общую сумму около 2,2 млн евро, что является сравнительно небольшим показателем.
Также канцлер Олаф Шольц призвал в пятницу, 7 января, положить конец насилию в Казахстане. Он обратился к авторитарному руководству Нур-Султана: "Пожалуйста, вернитесь к мирному дальнейшему развитию страны".
В этот же день Токаев раскритиковал призывы других стран провести переговоры между властями и протестующими для мирного решения ситуации.
"Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками и с убийцами", – заявил Токаев.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева в должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" по ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих. Силовики задержали около 4500 человек.
- 7 января Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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