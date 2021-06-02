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Госпропаганда Беларуси опубликовала "показаний" Протасевича – видео

02.06.2021, 21:51
Госпропаганда Беларуси опубликовала
Скриншот из видео

Беларуский пропагандистский телеканал ОНТ опубликовал кадры, на которых задержанный оппозиционный блогер Роман Протасевич, комментируя свое задержание, дает "показания" о том, что его якобы мог подставить один из соратников.

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"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы", – сказал Протасевич. 

На видео он утверждает, что "одной из первых вещей", о которой он подумал это то, что его "подставили".

"Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причём массовыми. Я уверен, что подобные действия уже были", – заявил блогер.

Новость дополняется...

Станислав Стороженко
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беларусь роман протасевич
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