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Гумконвои России не помогли. В Италии заверили — они верны ЕС и НАТО

Гумконвои России не помогли. В Италии заверили — они верны ЕС и НАТО - Фото
Джузеппе Конте (фото - ЕРА)
06.05.2020, 11:48

Когда в Италии произошла вспышка коронавируса, РФ среди прочих направила туда помощь. Джузеппе Конте говорит, что это не повлияло на их политику.

Внешняя политика Италии по России и Китаю не изменится из-за получения от них помощи в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, реагируя на интервью главы Пентагона Марка Эспера на эту тему, пишет Reuters.

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"Что касается геополитики того, кто получил помощь, я могу подтвердить, что наша внешняя политика сегодня идентична вчерашней", - сказал глава итальянского правительства.

На днях Эспер заявил, что РФ и КНР пытаются воспользоваться пандемией, чтобы продвинуть свои интересы в ЕС "и создать разногласия в НАТО и Европе". Ранее обе страны отправили в Италию, первой в Европе сильно пострадавшей от вспышки, своих врачей, медоборудование и маски.

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Глава Минобороны Италии Лоренцо Герини также подчеркнул: власти страны "общаются со всеми, но столпами нашей безопасности являются НАТО и ЕС - и они остаются таковыми".

Он добавил, что хоть Италия и получила помощь от нескольких стран, "это ни в малейшей степени не поменяло наш подход к традиционной системе международных отношений".

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Евгений Пилипенко
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