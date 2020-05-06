Гумконвои России не помогли. В Италии заверили — они верны ЕС и НАТО

Джузеппе Конте (фото - ЕРА)

Внешняя политика Италии по России и Китаю не изменится из-за получения от них помощи в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, реагируя на интервью главы Пентагона Марка Эспера на эту тему, пишет Reuters.

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"Что касается геополитики того, кто получил помощь, я могу подтвердить, что наша внешняя политика сегодня идентична вчерашней", - сказал глава итальянского правительства.

На днях Эспер заявил, что РФ и КНР пытаются воспользоваться пандемией, чтобы продвинуть свои интересы в ЕС "и создать разногласия в НАТО и Европе". Ранее обе страны отправили в Италию, первой в Европе сильно пострадавшей от вспышки, своих врачей, медоборудование и маски.

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Глава Минобороны Италии Лоренцо Герини также подчеркнул: власти страны "общаются со всеми, но столпами нашей безопасности являются НАТО и ЕС - и они остаются таковыми".

Он добавил, что хоть Италия и получила помощь от нескольких стран, "это ни в малейшей степени не поменяло наш подход к традиционной системе международных отношений".

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