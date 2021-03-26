Китай ввел ответные санкции против Великобритании
Китай ввел санкции против девяти граждан Великобритании за распространение информации о положении уйгуров, сообщает BBC. Критику в адрес своей политики в КНР назвали ложью и дезинформацией.
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Китайские санкции были введены в ответ на меры, принятые правительством Великобритании в понедельник, 22 марта, из-за нарушений прав человека против уйгурского мусульманского меньшинства в КНР.
В МИД Великобритании заявили, что если Китай хочет опровергнуть обвинения, он должен дать ООН доступ в провинцию Синьцзян, где, по данным правозащитников, в лагерях удерживают более миллиона уйгуров.
Среди попавших под китайские санкции – пятеро британских парламентариев из Консервативной партии, два члена Палаты лордов, юрист и ученый.
Им всем будет запрещен въезд в Китай, Гонконг и Макао, их собственность в Китае будет заморожена, а китайским гражданам и организациям будет запрещено вести с ними дела.
- Существует множество информации из заслуживающих доверия источников о преследовании китайскими властями граждан КНР из числа мусульман-уйгуров.
- Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, куда отправляют уйгуров, проявляющих интерес к исламу. При этом власти тщательно скрывают эту информацию, но признают, что якобы борются с терроризмом среди уйгуров.
- В январе 2021 года Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за твит, оправдывающий политику КНР в отношении уйгуров.
- 22 марта 2021 года Евросоюз ввел санкции против Китая из-за нарушения прав уйгуров.
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