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Китай ввел ответные санкции против Великобритании

26.03.2021, 13:06
Китай ввел ответные санкции против Великобритании - Фото
Фото: Jerome Favre/EPA

Китай ввел санкции против девяти граждан Великобритании за распространение информации о положении уйгуров, сообщает BBC. Критику в адрес своей политики в КНР назвали ложью и дезинформацией.

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Китайские санкции были введены в ответ на меры, принятые правительством Великобритании в понедельник, 22 марта, из-за нарушений прав человека против уйгурского мусульманского меньшинства в КНР.

В МИД Великобритании заявили, что если Китай хочет опровергнуть обвинения, он должен дать ООН доступ в провинцию Синьцзян, где, по данным правозащитников, в лагерях удерживают более миллиона уйгуров.

Среди попавших под китайские санкции – пятеро британских парламентариев из Консервативной партии, два члена Палаты лордов, юрист и ученый.

Им всем будет запрещен въезд в Китай, Гонконг и Макао, их собственность в Китае будет заморожена, а китайским гражданам и организациям будет запрещено вести с ними дела.

Денис Юдин
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Великобритания Китай санкции уйгуры
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