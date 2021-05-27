Коллега Протасевича по NEXTA попросил Польшу усилить его охрану из-за угроз

Основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило, который проживает сейчас в Польше, заявил о поступающих многочисленных угрозах и попросил усилить его охрану. Об этом Путило сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве с участием родителей похищенного в Беларуси Романа Протасевича.

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"Угрозы поступают, в том числе, нам, поэтому мы просим мир, Польшу, другие страны о дополнительной охране", – сказал Путило.

Он призвал усилить давление на режим диктатора Александра Лукашенко.

"Только такой язык силы он понимает. Нужно действовать экономически, политически, информационно... Транспортная блокировка режима, дипломатическая и другие", – отметил журналист.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу. Ее родители выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.

24 мая КГБ Беларуси показал видео допроса Протасевича – на нем он якобы "во всем сознался".

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Вадим Ребрина

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