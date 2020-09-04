Кулеба об отравлении Навального: Для России нет границ, они это делают по всему миру
Россия должна понести наказание за отравление оппозиционера Навального, так как безнаказанность лишь подстегивает ее агрессию, считает Кулеба
Отравление российского оппозиционера Алексея Навального является очередным грубым нарушением норм международного права Россией - и это преступление не должно остаться без наказания. Такую позицию на брифинге высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, у Украины нет оснований не доверять немецкими специалистам, которые установили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
"Это не единичное событие, это очередной шаг РФ в борьбе с инакомыслием, в борьбе с оппозицией. Для них нет границ, когда они хотят кого-то отравить. Они это делают по всему миру. Все эти истории хорошо известны", — сказал он.
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Глава МИД отметил, что отравление человека нервно-паралитическим веществом является использованием химического оружия и грубым нарушением международного права, о чем вчера также заявил директор Организации по запрещению химического оружия.
"Это стартовая позиция, с которой стоит оценивать действия РФ. Мы исходим из того, что это преступление не должно оказаться безнаказанным. Поскольку события с 2014 года или, если копнуть глубже, с 2008-го, когда Россия напала на Грузию… Эти события показывают нам, что безнаказанность лишь подстрекает Россию к новым агрессивным действиям и преступлениям", — сказал он.
Кулеба считает, что международные партнеры должны применить эффективные механизмы влияния на РФ, в том числе применить санкции и пересмотреть политику по строительству российского газопровода Северный поток-2.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ. 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию на лечение.
- Вчера правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Меркель заявила, что Навальный стал жертвой преступления - и Россия должна ответить на серьезные вопросы.
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