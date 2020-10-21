Кыргызстан выходит из кризиса. ЦИК назначил повторные парламента
21.10.2020, 17:02
Протесты в Кыргызстане (фото - Игорь Коваленко_ЕРА)
Повторные выборы в парламент Кыргызстана пройдут 20 декабря 2020 года
В Кыргызстане назначены повторные парламентские выборы. Они пройдут 20 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Кыргызстана.
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ЦИК Кыргызстана утвердил план основных мероприятий и смету расходов на проведение выборов. Прокуратуре поручено обеспечить соблюдение законодательства при их проведении.
- 5 октября 2020-го в столице Кыргызстана начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Атамбаева из СИЗО, которого в июне приговорили к 11 годам тюрьмы. Позднее его снова задержали.
- ЦИК страны признал итоги выборов недействительными, и в тот же день премьер подал в отставку, а еще через три дня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке.
- 10 октября парламент страны утвердил новый состав правительства и избрал премьером Садыра Жапарова. Жээнбеков отказался утверждать новое правительство.
- 15 октября Жээнбеков подал в отставку. Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента Кыргызстана.
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