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Кыргызстан выходит из кризиса. ЦИК назначил повторные парламента

21.10.2020, 17:02
Кыргызстан выходит из кризиса. ЦИК назначил повторные парламента - Фото
Протесты в Кыргызстане (фото - Игорь Коваленко_ЕРА)

Повторные выборы в парламент Кыргызстана пройдут 20 декабря 2020 года

В Кыргызстане назначены повторные парламентские выборы. Они пройдут 20 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Кыргызстана.

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ЦИК Кыргызстана утвердил план основных мероприятий и смету расходов на проведение выборов. Прокуратуре поручено обеспечить соблюдение законодательства при их проведении.

Денис Юдин
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