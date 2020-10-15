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Кыргызстан. Освобожденный протестующими из тюрьмы Жапаров объявил себя и.о. президента

15.10.2020, 23:37
Кыргызстан. Освобожденный протестующими из тюрьмы Жапаров объявил себя и.о. президента - Фото
Садыр Жапаров (Фото: Радио Свобода)

Спикер парламента Канатбек Исаев, которому по конституции переходит должность и.о. президента после отставки главы государства, отказался от нее

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента после отставки Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает 24.kg.

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Спикер парламента Канатбек Исаев, которому по конституции переходит должность и.о. президента после отставки главы государства, отказался от нее, "в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента заканчивается".

Жапаров объявил, что будет исполнять обязанности президента.

"Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие", – сказал Жапаров своим сторонникам, собравшимся на Старой площади в Бишкеке.

В 2013 г правительство Кыргызстана обвинило Жапарова в организации захвата в заложники губернатора одной из областей. Он отрицал свою причастность, выехал из страны и некоторое время жил на Кипре. В 2017 году попытался вернуться в Кыргызстан. 25 марта 2017 года был задержан и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Утром 6 октября 2020 г протестующие освободили Жапарова.
Вадим Ребрина
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