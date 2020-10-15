Кыргызстан. Освобожденный протестующими из тюрьмы Жапаров объявил себя и.о. президента
Спикер парламента Канатбек Исаев, которому по конституции переходит должность и.о. президента после отставки главы государства, отказался от нее
Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента после отставки Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает 24.kg.
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Спикер парламента Канатбек Исаев, которому по конституции переходит должность и.о. президента после отставки главы государства, отказался от нее, "в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента заканчивается".
Жапаров объявил, что будет исполнять обязанности президента.
"Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие", – сказал Жапаров своим сторонникам, собравшимся на Старой площади в Бишкеке.
- 5 октября 2020-го в столице Кыргызстана начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Атамбаева из СИЗО, которого в июне приговорили к 11 годам тюрьмы. Позднее его снова задержали.
- ЦИК страны признала итоги выборов недействительными, и в тот же день премьер подал в отставку, а еще через три дня Жээнбеков объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке.
- 10 октября парламент страны утвердил новый состав правительства и избрал премьером Садыра Жапарова. Жээнбеков отказался утверждать новое правительство.
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