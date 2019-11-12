Макрон объяснил, когда и где встретится с Трампом

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп проведут встречу накануне саммита НАТО в Лондоне. Об этом сообщил Макрон у себя в Twitter.
"Вечером (11 ноября, - ред.) у меня был прекрасный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом: Сирия, Иран, НАТО. Было отмечено много точек сближения, и мы увидимся перед саммитом НАТО в Лондоне", - отметил Макрон.
Саммит НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря.
Ранее Макрон заявил, что у НАТО - "смерть мозга".
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