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Макрон объяснил, когда и где встретится с Трампом

Макрон объяснил, когда и где встретится с Трампом - Фото
Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (фото - пресс-сужба Елисейского дворца)
12.11.2019, 12:40

Президенты двух стран проведут встречу в Лондоне

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп проведут встречу накануне саммита НАТО в Лондоне. Об этом сообщил  Макрон у себя в Twitter.

"Вечером (11 ноября, - ред.) у меня был прекрасный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом: Сирия, Иран, НАТО. Было отмечено много точек сближения, и мы увидимся перед саммитом НАТО в Лондоне", - отметил Макрон.

Саммит НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря.

Ранее Макрон заявил, что у НАТО - "смерть мозга".

  • 21 августа стало известно, что с инициативой восстановления G8 Трамп обратился к Макрону.
  • В тот же день Германия и Великобритания выступили против этой идеи.
  • В МИД РФ заявили, что обсуждать данный вопрос можно после появления и предоставления России "конкретных предложений".
  • В ЕС заявили, что любое безусловное предложение о возвращении России в G7 будет "контрпродуктивным" и "признаком слабости".

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