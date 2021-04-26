Макрон призвал Путина взять ответственность за эскалацию с Украиной. В Кремле умолчали
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал его взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
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Макрон призвал Путина "добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной путем эффективного отвода войск и тяжелой техники от границ, четкого подтверждения прекращения огня и заслуживающего доверия возобновления диалога".
Президент Франции также выразил "серьезную озабоченность состоянием здоровья" заключенного оппозиционера Алексея Навального. Макрон также призвал Путина "уважать основные права" Навального.
В ходе беседы президент Франции также выразил поддержку своим европейским партнерам после недавней высылки Москвой 20 чешских и одного итальянского дипломатов.
Говоря о Кавказе и ситуации в Нагорном Карабахе, глава французского государства подчеркнул "необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах заключенных, гуманитарной поддержки и сохранения наследия". "Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации", – уточнили в Елисейском дворце, добавив, что "в ближайшие дни будут предприняты конкретные инициативы в этом направлении".
Тем временем в сообщении Кремля о беседе с Макроном нет упоминаний о требовании президента Франции к Путину взять на себя ответственность за деэскалацию на границах Украины. Там лишь сказано, что Путин в очередной раз обвинил Украину в нарушении минских соглашений и акцентировал на необходимости переговоров Киева в подконтрольными Москве террористами на Донбассе.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключала вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу. Также США ввели против РФ новые санкции.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи в Париже призвали Россию отвести свои войска от украинских границ.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены.
- Группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины считает, что угроза ввода российских войск в Украину сохраняется – техника и вооружение 41-й армии останутся на полигоне под Воронежем, в 200 км от границы, отводится только личный состав
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