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Макрон призвал Путина взять ответственность за эскалацию с Украиной. В Кремле умолчали

26.04.2021, 22:02
Макрон призвал Путина взять ответственность за эскалацию с Украиной. В Кремле умолчали - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал его взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

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Макрон призвал Путина "добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной путем эффективного отвода войск и тяжелой техники от границ, четкого подтверждения прекращения огня и заслуживающего доверия возобновления диалога".

Президент Франции также выразил "серьезную озабоченность состоянием здоровья" заключенного оппозиционера Алексея Навального. Макрон также призвал Путина "уважать основные права" Навального.

В ходе беседы президент Франции также выразил поддержку своим европейским партнерам после недавней высылки Москвой 20 чешских и одного итальянского дипломатов.

Говоря о Кавказе и ситуации в Нагорном Карабахе, глава французского государства подчеркнул "необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах заключенных, гуманитарной поддержки и сохранения наследия". "Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации", – уточнили в Елисейском дворце, добавив, что "в ближайшие дни будут предприняты конкретные инициативы в этом направлении".

Тем временем в сообщении Кремля о беседе с Макроном нет упоминаний о требовании президента Франции к Путину взять на себя ответственность за деэскалацию на границах Украины. Там лишь сказано, что Путин в очередной раз обвинил Украину в нарушении минских соглашений и акцентировал на необходимости переговоров Киева в подконтрольными Москве террористами на Донбассе.

Вадим Ребрина
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Россия Донбасс владимир путин франция эмманюэль макрон алексей навальный
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