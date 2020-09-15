Москва анонсировала военные учения с Беларусью – второй раз за месяц

Учения под названием "Нерушимое братство-2020» пройдут на беларуской территории с 12 по 16 октября

Министерство обороны России анонсировало совместные учения с Беларусью – это второе объявление о российско-беларуских маневрах в этом месяце. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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Учения под названием "Нерушимое братство-2020" пройдут на беларуской территории с 12 по 16 октября.

Отмечается, что в ежегодных командно-штабных учениях также будут задействованы подразделения из четырех других стран-членов Организации договора о коллективной безопасности – Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

В сообщении оборонного России ведомства говорится, что на беларуском полигоне "Лосвида" военные отработают подготовку и ведение "миротворческой операции".

Сейчас в Беларуси проходят учения "Славянское братство-2020". Они проходят на Брестском полигоне и для участия в них в страну прибыли военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российских Воздушно-десантных войск.

Эти маневры начались 14 сентября и продлятся до 25 сентября – с привлечением 150 единиц авиационной боевой и специальной техники и полуторы тысяч военных.

Планировалось, что в маневрах "Славянское братство" будет участвовать Сербия, но 9 сентября Белград объявил, что на полгода отказывается от совместных военных проектов, связав решение с давлением со стороны руководства Европейского Союза.

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Наталия Медведева

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