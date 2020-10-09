На заседание в парламенте Дании проник "клон" Тихановской: спросил о борделях с животными
На заседание парламента Дании проник человек, выдававший себя за лидера беларуской оппозиции Светлану Тихановскую
6 октября в парламенте Дании состоялось онлайн-заседание комитета по внешней политике, на котором присутствовал человек, выдававший себя за лидера беларуской оппозиции Светлану Тихановскую. Об этом сообщает пресс-служба парламента Дании.
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На заседании обсуждалась политическая ситуация в Беларуси. Когда встреча началась, то "у Тихановской и ее сотрудников возникли проблемы с камерой на компьютере", и поэтому ее не видели. В ходе встречи участники поняли, что "что-то не так" и собрание завершилось. Оно продлилось 40 минут. Позже парламентарии связались с представителями настоящей Тихановской и поняли, что встречались с человеком, выдававшим себя за беларуского политика.
"В ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании", – говорится в сообщении. В будущем включенная камера на онлайн-заседаниях будет обязательным условием.
Замглавы комитета по внешней политике Майкл Ааструп Йенсен в комментарии TV2 заявил, что на встрече обсуждали газопровод Северный поток-2, а затем "совершенно неожиданно она (фейковая Тихановская - ред.) спросила, как мы относимся к борделям с животными в Дании". Они ответили на ее вопросы, а потом почти сразу завершили встречу.
- В Беларуси уже два месяца продолжаются протесты, они вспыхнули после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который правит страной уже больше 26 лет. Силовики пытаются подавить протест, жестко разгоняют и задерживают демонстрантов.
- Его главная оппонентка Тихановская через несколько дней после начала протестов под давлением режима Лукашенко выехала в Вильнюс. Она объявила, что готова стать национальным лидером. Сейчас регулярно встречается с топ-лицами западных стран, призывает Лукашенко к передаче власти.
- 7 октября МВД России объявило Тихановскую в розыск.
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