На заседание в парламенте Дании проник "клон" Тихановской: спросил о борделях с животными

На заседание парламента Дании проник человек, выдававший себя за лидера беларуской оппозиции Светлану Тихановскую

6 октября в парламенте Дании состоялось онлайн-заседание комитета по внешней политике, на котором присутствовал человек, выдававший себя за лидера беларуской оппозиции Светлану Тихановскую. Об этом сообщает пресс-служба парламента Дании.

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На заседании обсуждалась политическая ситуация в Беларуси. Когда встреча началась, то "у Тихановской и ее сотрудников возникли проблемы с камерой на компьютере", и поэтому ее не видели. В ходе встречи участники поняли, что "что-то не так" и собрание завершилось. Оно продлилось 40 минут. Позже парламентарии связались с представителями настоящей Тихановской и поняли, что встречались с человеком, выдававшим себя за беларуского политика.

"В ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании", – говорится в сообщении. В будущем включенная камера на онлайн-заседаниях будет обязательным условием.

Замглавы комитета по внешней политике Майкл Ааструп Йенсен в комментарии TV2 заявил, что на встрече обсуждали газопровод Северный поток-2, а затем "совершенно неожиданно она (фейковая Тихановская - ред.) спросила, как мы относимся к борделям с животными в Дании". Они ответили на ее вопросы, а потом почти сразу завершили встречу.

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Владислав Сердюк

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