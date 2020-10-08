"Надо проверить почту". Тихановская прокомментировала объявление в розыск Россией

Лидер беларуской оппозиции Тихановская не знает об уголовных делах против нее, она призывает другие страны не вмешиваться во внутренние дела Беларуси

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская говорит, что не знает о своем розыске как на территории Беларуси, так и на территории России. Об этом она сказала в интервью Белсат.

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"Надо проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси (фигурирую, – ред.), а тем более в России. У меня был слишком насыщенный график, я такой новости не слышала", – сказала она.

Позже журналист напомнил, что Тихановская называет ситуацию в Беларуси "внутренним конфликтом" и хочет видеть президента России Владимира Путина одним из медиаторов по урегулированию ситуации, однако РФ в то же время объявляет ее в розыск и присылает журналистов на беларуское госТВ.

"Мы всегда призывали к уважению суверенитета Беларуси и невмешательству в наших внутренние дела. К сожалению, есть страны, которые нас не услышали. Но мы все равно надеемся, что это прекратится – и мы сами сможем решить будущее своей Беларуси", – ответила она.

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Марк Сировой

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