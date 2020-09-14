Навального отключили от ИВЛ, он способен самостоятельно вставать с постели

В клинике Шарите говорят, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального продолжает улучшаться

Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального продолжает улучшаться. Об этом заявила берлинская клиника Шарите, где он проходит лечение.

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Как отмечается, Навального успешно отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он может на короткое время вставать с больничной койки.

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Наталия Медведева

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