Навального отключили от ИВЛ, он способен самостоятельно вставать с постели
14.09.2020, 16:14
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)
В клинике Шарите говорят, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального продолжает улучшаться
Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального продолжает улучшаться. Об этом заявила берлинская клиника Шарите, где он проходит лечение.
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Как отмечается, Навального успешно отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он может на короткое время вставать с больничной койки.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.
- Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел доказательств отравления и вины России.
- 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.
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