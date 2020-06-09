Определена сумма залога для экс-полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда

Дерек Шовин (скриншот из видеозаписи)

Уволенный из полиции после инцидента в Миннеаполисе Дерек Шовен может выйти на свободу под залог в $1,25 млн без условий, либо за $1 млн с определенными условиями, в том числе "не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда" - чернокожего мужчины, который умер при задержании. Об этом со ссылкой на решение городского суда пишет BBC News.

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44-летнему Шовену предъявлено три отдельных обвинения: непреднамеренное убийство II степени, убийство III степени и непредумышленное убийство II степени (максимальное наказание - 40, 25 и 10 лет тюрьмы соответственно). Шовен, у которого 19 лет стажа в полиции, ходатайства не подавал.

Вариант с меньшей суммой залога включает еще и обязательство не выезжать за пределы Миннесоты, сдачу огнестрельного оружия и лицензии на него, а также отказ от работы в полиции.

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Трое других полицейских (уже бывших), который были в патруле с Шовеном, подозреваются в пособничестве и содействии убийству.

Следующее появление Шовена в суде назначено на 29 июня.

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