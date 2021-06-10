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Небо для Беларуси закрыли даже на другом конце Земли: опасаются инцидентов как у Ryanair

10.06.2021, 11:47
Небо для Беларуси закрыли даже на другом конце Земли: опасаются инцидентов как у Ryanair - Фото
Ryanair (фото - depositphotos.com)

Япония закрыла небо для беларуских самолетов и рекомендовала своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью. Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает NHK.

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Такое решение японского правительства связано с инцидентом с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

В Японии опасаются, что инцидент может повториться, потому советует избегать полетов над Беларусью.

"Правительство Беларуси не признало принудительную посадку, и нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем", – заявил Като.

Он осудил принудительную посадку гражданских самолетов режимом диктатора Александра Лукашенко и произвольное задержание некоторых пассажиров на борту. Като потребовал немедленно освободить задержанных.

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Оксана Житнюк
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