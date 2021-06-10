Небо для Беларуси закрыли даже на другом конце Земли: опасаются инцидентов как у Ryanair
Япония закрыла небо для беларуских самолетов и рекомендовала своим авиаперевозчикам не летать над Беларусью. Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает NHK.
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Такое решение японского правительства связано с инцидентом с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.
В Японии опасаются, что инцидент может повториться, потому советует избегать полетов над Беларусью.
"Правительство Беларуси не признало принудительную посадку, и нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем", – заявил Като.
Он осудил принудительную посадку гражданских самолетов режимом диктатора Александра Лукашенко и произвольное задержание некоторых пассажиров на борту. Като потребовал немедленно освободить задержанных.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с истребителем обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для самолетов . Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.
- 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
- 29 мая в Белом доме заявили о приостановлении соглашение об авиасообщении между США и Беларусью от 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними.
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