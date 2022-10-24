Неоднократно призывавший к продолжению переговоров с Россией премьер земли Саксония Михаэль Кречмер хочет, чтобы официальный Берлин возобновил поставки российского газа после войны. В партии, куда он входит, это отвергли. Идею он подал через Bild am Sonntag.

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По его мнению, Германии нужны долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа из США, Катара и других арабских стран, и ФРГ должна разрабатывать собственный природный газ в Северном море.

"А когда война закончится, мы должны снова использовать газ из России", – заявил он и добавил, что придется отремонтировать поврежденный в результате диверсий газопровод Северный поток-1.

При этом Кречмер, выступавший против поставок оружия Украине, настаивает, что "война должна быть остановлена" и "нам нужны совместные дипломатические усилия ЕС, США, Китая, Индии и Японии".

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Отвечая на реплику интервьюера, что остановка войны – на руку РФ, которая сохранит контроль над захваченными украинскими землями, премьер Саксонии сказал, что "нет ни одной причины, по которой Украина должна отдать хотя бы квадратный метр своей территории". Кречмер считает, что ущерб от войны "должен быть возмещен Россией, военные преступники должны быть привлечены к ответственности".

"С таким настроем нужно идти на мирные переговоры. Мы больше не должны решать эти вопросы на поле боя. Европе необходимо оказать большее давление, чтобы были мирные переговоры", – сказал немецкий политик.

СПРАВКА. Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, бывшим министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьер-министром земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( . Кречмер – 47-летний уроженец Гёрлица времен ГДР, самого восточного города страны. В июне 2019 года вместе с однопартийцем, бывшим министром экономики ФРГ Альтмайером и социал-демократкой, премьер-министром земли Мекленбург-Передняя Померания Швезиг ( лоббистка Путина ) поехал на Петербургский экономический форум, где в кулуарах встретился с Путиным и высказывался за отмену санкций против РФ.

Однако сопредседатель СДПГ Заския Эскен, реагируя на такие заявления, выступила против возобновления поставок газа из РФ после войны.

"Даже после войны мы явно не восстановим нашу зависимость от поставок энергоносителей из России. Мы рады, что предприняли самые важные шаги, чтобы выбраться оттуда. Мы не должны думать о том, чтобы сделать это снова", – сказала она в эфире RTL.

Євген Пилипенко

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