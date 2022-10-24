Немецкий политик хочет новых поставок газа из РФ после войны. Глава его партии против
Неоднократно призывавший к продолжению переговоров с Россией премьер земли Саксония Михаэль Кречмер хочет, чтобы официальный Берлин возобновил поставки российского газа после войны. В партии, куда он входит, это отвергли. Идею он подал через Bild am Sonntag.
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По его мнению, Германии нужны долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа из США, Катара и других арабских стран, и ФРГ должна разрабатывать собственный природный газ в Северном море.
"А когда война закончится, мы должны снова использовать газ из России", – заявил он и добавил, что придется отремонтировать поврежденный в результате диверсий газопровод Северный поток-1.
При этом Кречмер, выступавший против поставок оружия Украине, настаивает, что "война должна быть остановлена" и "нам нужны совместные дипломатические усилия ЕС, США, Китая, Индии и Японии".
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Отвечая на реплику интервьюера, что остановка войны – на руку РФ, которая сохранит контроль над захваченными украинскими землями, премьер Саксонии сказал, что "нет ни одной причины, по которой Украина должна отдать хотя бы квадратный метр своей территории". Кречмер считает, что ущерб от войны "должен быть возмещен Россией, военные преступники должны быть привлечены к ответственности".
"С таким настроем нужно идти на мирные переговоры. Мы больше не должны решать эти вопросы на поле боя. Европе необходимо оказать большее давление, чтобы были мирные переговоры", – сказал немецкий политик.
Однако сопредседатель СДПГ Заския Эскен, реагируя на такие заявления, выступила против возобновления поставок газа из РФ после войны.
"Даже после войны мы явно не восстановим нашу зависимость от поставок энергоносителей из России. Мы рады, что предприняли самые важные шаги, чтобы выбраться оттуда. Мы не должны думать о том, чтобы сделать это снова", – сказала она в эфире RTL.
- Еще в июле Кречмер настаивал, что войну нужно "заморозить" – и дальше получать газ из России. Тогда его партия открестилась от таких предложений.
- В августе он заявил, что "не рассчитывает на военную победу" Украины и союзников над РФ. После таких заявлений на то время посол в ФРГ Мельник отменил приглашение в Украину премьера Саксонии.
- Летом экс-министр из партии канцлера Шольца осудил немцев за "воинственный дух" и призвал "понять Россию".
- Примерно в то же время в Бундестаге напомнили Шольцу: "Мы столкнемся с историческими проблемами, мало помогая Украине".
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