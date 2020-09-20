Один из разработчиков "Новичка" извинился перед Навальным
Химик Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого отравили боевым веществом из группы "Новичок"
Один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого отравили ядом из этой группы. Мирзаянов извинился в эфире телеканала Дождь.
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"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе по разработке вот этого вещества, которым он отравился", - сказал Мирзаянов, уточнив, что он "посвятил всю оставшуюся жизнь борьбе против "Новичков".
"Похожи все симптомы <...> Навальному просто придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - говорит химик.
Вчера Навальный пожаловался, что после отравления он не может написать слова на доске. Мирзаянов объяснил, что "Новичок" препятствует расщеплению белка, который отвечает за передачу сигналов от головного мозга к функциональным органам.
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали. В тот же день он впал в кому. При этом, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы.
- 15 сентября стало известно, что Навальный хочет вернуться в РФ после выздоровления.
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