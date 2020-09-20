Один из разработчиков "Новичка" извинился перед Навальным

Химик Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого отравили боевым веществом из группы "Новичок"

Один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого отравили ядом из этой группы. Мирзаянов извинился в эфире телеканала Дождь.

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"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе по разработке вот этого вещества, которым он отравился", - сказал Мирзаянов, уточнив, что он "посвятил всю оставшуюся жизнь борьбе против "Новичков".

"Похожи все симптомы <...> Навальному просто придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - говорит химик.

Вчера Навальный пожаловался, что после отравления он не может написать слова на доске. Мирзаянов объяснил, что "Новичок" препятствует расщеплению белка, который отвечает за передачу сигналов от головного мозга к функциональным органам.

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Владислав Сердюк

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