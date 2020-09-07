Отравление Навального. МИД Великобритании вызывает посла России
В Британии заявили, что Россия должна провести полное и прозрачное расследование отравления оппозиционера
Сегодня, 7 сентября, посла России в Лондоне вызвали в МИД Великобритании. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
В британском МИД выразили глубокую обеспокоенность в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Рааб назвал абсолютно недопустимым применение запрещенного химического оружия. "Россия должна провести полное и прозрачное расследование", – написал он.
Рааб отметил, что в чувством облегчения узнал о выводе Навального из искусственной комы и выразил надежду, что состояние здоровья российского оппозиционера будет улучшаться.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.
- Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел доказательств отравления и вины России.
- Сегодня, 7 сентября, состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.
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