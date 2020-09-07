Отравление Навального. МИД Великобритании вызывает посла России

В Британии заявили, что Россия должна провести полное и прозрачное расследование отравления оппозиционера

Сегодня, 7 сентября, посла России в Лондоне вызвали в МИД Великобритании. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

В британском МИД выразили глубокую обеспокоенность в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Рааб назвал абсолютно недопустимым применение запрещенного химического оружия. "Россия должна провести полное и прозрачное расследование", – написал он.

Рааб отметил, что в чувством облегчения узнал о выводе Навального из искусственной комы и выразил надежду, что состояние здоровья российского оппозиционера будет улучшаться.

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Наталия Медведева

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