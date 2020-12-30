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Отсидел 30 лет. Нетаньяху в аэропорту встретил шпиона Израиля 1980-х на флоте США – фото

30.12.2020, 08:21
Отсидел 30 лет. Нетаньяху в аэропорту встретил шпиона Израиля 1980-х на флоте США – фото - Фото
Биньямин Нетаньяху и Джонатан Поллард (фото – twitter.com/netanyahu)

Отсидевший 30 лет за шпионаж в пользу Израиля, на территорию этой страны 30 декабря прибыл бывший гражданский разведчик ВМС США Джонатан Поллард. В 1987 году в США его приговорили к пожизненному заключению за нарушение закона о шпионаже, пишет Israel Hayom.

Фото прилета в Израиль показал в Twitter премьер страны Биньямин Нетаньяху.

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До работы на флоте США он пытался поступить на работу в ЦРУ, но не прошел тест на полиграфе. Полларда завербовали в 1984 году, причем он предложил поставлять секретные данные Израпилю безвозмездно, но в итоге получал за это деньги и другие ценности. Был арестован в 1985-м после безуспешной попытки получить убежище в посольстве Израиля в Вашингтоне.

Этот случай шпионажа сильно обострил отношения США и Израиля. Поллард – единственный американец, приговоренный к такой мере наказания за передачу секретной информации стране-союзнику.

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В 1995 году в тюрьме в Северной Каролине Поллард взял израильское гражданство, чем еще более укрепил образ героя-мученика в Израиле. Нетаньяху неоднократно ходатайствовал о его досрочном освобождении, но американские власти долгие годы отказывались от уступок.

Лишь в 2015-м Поллард был условно-досрочно освобожден, а в ноябре Минюст США снял пятилетний запрет на его зарубежные поездки. Он прилетел в Израиль с женой Эстер на частном самолете.

Нетаньяху сообщил о прибытии шпиона в Тель-Авив и написал, что "был рад приветствовать их и вручить Джонатану израильское удостоверение личности. Они дома".

Фото: twitter.com/netanyahu

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Евгений Пилипенко
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