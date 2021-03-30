"Подход будет другим". Байден не намерен встречаться с Ким Чен Ыном – Белый дом

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила на брифинге спикер Белого Дома Джен Псаки.

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У нее спросили, будет ли новый дипломатический подход Байдена включать "посиделки" с Ким Чен Ыном. Ранее это делал 45-й президент США Дональд Трамп.

"У него нет такого намерения", – ответила Псаки.

Она также добавила, что у Байдена будет совершенно другой подход в отношениях с КНДР.

В марте 2021-го чиновники администрации Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР. В середине марта Псаки заявила, что администрация Байдена пыталась связаться с руководством КНДР по многим каналам, но не получила никакого ответа.

17 марта сестра высшего руководителя КНДР Ким Ё Чжон выступила с угрозами в адрес администрации Байдена на фоне совместных учений США и Южной Кореи. Это стало первым прямым обращением КНДР к администрации Байдена.

24 марта американские СМИ сообщили, что на выходных КНДР провела первые испытания ракет при каденции Байдена. Президент США назвал запуск "обычным делом".

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Марк Сировой

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