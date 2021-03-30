UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Подход будет другим". Байден не намерен встречаться с Ким Чен Ыном – Белый дом

30.03.2021, 06:40
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила на брифинге спикер Белого Дома Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У нее спросили, будет ли новый дипломатический подход Байдена включать "посиделки" с Ким Чен Ыном. Ранее это делал 45-й президент США Дональд Трамп.

"У него нет такого намерения", – ответила Псаки.

Она также добавила, что у Байдена будет совершенно другой подход в отношениях с КНДР.

Читайте также: Украину не упомянул. Байден на первом брифинге говорил о иммиграции, Китае и КНДР

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дональд трамп ким чен ын белый дом встреча джо байден джен псаки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 