Посол Беларуси в Словакии подал в отставку: ранее он поддержал протесты против Лукашенко

Первый беларусский дипломат Игорь Лещеня, который поддержал протесты против режима Лукашенко, подал в отставку

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, ранее поддержавший участников акций протеста против режима Александра Лукашенко, подал заявление об отставке. Об этом он рассказал в комментарии TUT.by.

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"Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - рассказал Лещеня.

В МИД РБ говорят, что решение об отставке посла принимается президентом. Самоотвод также рассматривает президент - должен быть подписан указ. Указа об отставке Игоря Лещени пока не было.

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Владислав Сердюк

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