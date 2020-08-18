Посол Беларуси в Словакии подал в отставку: ранее он поддержал протесты против Лукашенко
Первый беларусский дипломат Игорь Лещеня, который поддержал протесты против режима Лукашенко, подал в отставку
Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, ранее поддержавший участников акций протеста против режима Александра Лукашенко, подал заявление об отставке. Об этом он рассказал в комментарии TUT.by.
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"Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - рассказал Лещеня.
В МИД РБ говорят, что решение об отставке посла принимается президентом. Самоотвод также рассматривает президент - должен быть подписан указ. Указа об отставке Игоря Лещени пока не было.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 16 августа Игорь Лещеня поддержал протестующих против режима Лукашенко, став первым беларусским дипломатом, который выступил с такими словами.
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