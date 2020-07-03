Повышение радиационного фона над Европой связано с ядерным реактором – МАГАТЭ

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Повышение уровня радиации над севером Европы, вероятно, связано с ядерным реактором, местонахождение которого вряд ли будет определено, пока такую информацию не предоставит страна, где произошел выброс. Об этом пишет пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Первыми о повышении фона по цезию-134, цезию-137, рутению-103 и другим искусственным радионуклидам сообщили в конце июня в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Нидерландах считают, что возможный источник из-за разгерметизации топливного элемента находится на Ленинградской и Кольской АЭС. В РФ все отрицают.

МАГАТЭ полагает, что повышение фона связано с ядерным реактором, "который работает или находится на техобслуживании, когда могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ".

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"МАГАТЭ исключило, что выброс был связан с ненадлежащим обращением с радиоактивным источником. Маловероятно, что он связан с заводом по переработке ядерного топлива, хранилищем отработавшего топлива или с использованием радиации в промышленности или медицине", - резюмировали в агентстве.

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