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Повышение радиационного фона над Европой связано с ядерным реактором – МАГАТЭ

Повышение радиационного фона над Европой связано с ядерным реактором – МАГАТЭ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.07.2020, 07:00

В Агентстве подчеркнули, что концентрации частиц в воздухе "были очень низкими и не представляли опасности для здоровья человека и окружающей среды"

Повышение уровня радиации над севером Европы, вероятно, связано с ядерным реактором, местонахождение которого вряд ли будет определено, пока такую информацию не предоставит страна, где произошел выброс. Об этом пишет пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Первыми о повышении фона по цезию-134, цезию-137, рутению-103 и другим искусственным радионуклидам сообщили в конце июня в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Нидерландах считают, что возможный источник из-за разгерметизации топливного элемента находится на Ленинградской и Кольской АЭС. В РФ все отрицают.

МАГАТЭ полагает, что повышение фона связано с ядерным реактором, "который работает или находится на техобслуживании, когда могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ".

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"МАГАТЭ исключило, что выброс был связан с ненадлежащим обращением с радиоактивным источником. Маловероятно, что он связан с заводом по переработке ядерного топлива, хранилищем отработавшего топлива или с использованием радиации в промышленности или медицине", - резюмировали в агентстве.

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Евгений Пилипенко
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радиация АЭС МАГАТЭ выброс
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