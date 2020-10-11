Президент Азербайджана: Армения должна смириться с потерей территорий, больше их не увидит
11.10.2020, 13:05
Ильхам Алиев (Фото: president.az)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что Армения "должна смириться" с потерей территорий в Нагорном Карабахе
Армения "больше никогда не увидит" территории, которые Азербайджан занял в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК.
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По словам Алиева, Армения якобы предпринимала попытки масштабного контрнаступления: "Они пытались максимум вернуть себе назад то, что было утеряно".
"Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать", – добавил Алиев, уточнив, что это "главный фактор прочности режима перемирия".
- 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.
- 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.
- 2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа. 6 октября он заявил, что Ереван готов к зеркальным уступкам с Баку.
- 10 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия, которое должно было вступить в силу в тот же день с 11:00.
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