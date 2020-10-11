Президент Азербайджана: Армения должна смириться с потерей территорий, больше их не увидит

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что Армения "должна смириться" с потерей территорий в Нагорном Карабахе

Армения "больше никогда не увидит" территории, которые Азербайджан занял в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК.

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По словам Алиева, Армения якобы предпринимала попытки масштабного контрнаступления: "Они пытались максимум вернуть себе назад то, что было утеряно".

"Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать", – добавил Алиев, уточнив, что это "главный фактор прочности режима перемирия".

Владислав Сердюк

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