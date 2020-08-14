Протесты в Беларуси. ЕС может ввести запрет на въезд ответственным за ситуацию

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельбор считает - то, что происходит в Беларуси, "является государственным терроризмом"

ЕС может запретить въезд для тех, кто несет политическую ответственность за ситуацию в Беларуси в связи с массовыми протестами. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельбор, сообщает DW.

Речь идет также о возможной "заморозке" активов этих людей.

"Это жестокий курс действий против правил и законов свободного общества. Он -диктатор", - подчеркнул Ассельборн.

Глава МИД Люксембурга считает - то, что происходит в стране, "является государственным терроризмом".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министерство иностранных дел Литвы также поддерживают введение санкций против руководства Беларуси.

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предостерег от ухудшения отношений между Беларусью и ЕС.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, тема санкций сегодня будет предметом "интенсивных"обсуждений.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко.

объявил После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие начали выходит на забастовки.

Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.

Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе . Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.

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Арина Толина

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