Протесты в Беларуси. ЕС может ввести запрет на въезд ответственным за ситуацию
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельбор считает - то, что происходит в Беларуси, "является государственным терроризмом"
ЕС может запретить въезд для тех, кто несет политическую ответственность за ситуацию в Беларуси в связи с массовыми протестами. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельбор, сообщает DW.
Речь идет также о возможной "заморозке" активов этих людей.
"Это жестокий курс действий против правил и законов свободного общества. Он -диктатор", - подчеркнул Ассельборн.
Глава МИД Люксембурга считает - то, что происходит в стране, "является государственным терроризмом".
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министерство иностранных дел Литвы также поддерживают введение санкций против руководства Беларуси.
Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предостерег от ухудшения отношений между Беларусью и ЕС.
По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, тема санкций сегодня будет предметом "интенсивных"обсуждений.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие начали выходит на забастовки.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе. Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.
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