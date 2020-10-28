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Протесты в Беларуси. Ночью в Мозыре бросили коктейль Молотова в окно ГАИ

28.10.2020, 10:28
Протесты в Беларуси. Ночью в Мозыре бросили коктейль Молотова в окно ГАИ - Фото
Фото – Следственный комитет Беларуси

От бутылки с воспламеняющейся жидкостью сгорел один из кабинетов мозырского ГАИ, открыто дело по статье о злостном хулиганстве

В Беларуси в городе Мозырь ночью 28 октября неизвестный кинул коктейль Молотова в окно здания ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

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Произошло возгорание, пострадал один кабинет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изучаются записи камер видеонаблюдения на соседних зданиях.

Открыто уголовное дело по статье о злостном хулиганстве.

Денис Юдин
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