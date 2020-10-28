Протесты в Беларуси. Ночью в Мозыре бросили коктейль Молотова в окно ГАИ
28.10.2020, 10:28
Фото – Следственный комитет Беларуси
От бутылки с воспламеняющейся жидкостью сгорел один из кабинетов мозырского ГАИ, открыто дело по статье о злостном хулиганстве
В Беларуси в городе Мозырь ночью 28 октября неизвестный кинул коктейль Молотова в окно здания ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
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Произошло возгорание, пострадал один кабинет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изучаются записи камер видеонаблюдения на соседних зданиях.
Открыто уголовное дело по статье о злостном хулиганстве.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 25 октября вышел срок ультиматума властям от лидера оппозиции Светланы Тихановской – она давала Лукашенко 13 дней, чтобы тот освободил политзаключенных, остановил насилие и ушел в отставку. В Минске начались многотысячные протесты: видео.
- Ближе к вечеру того же дня силовики начали жестко разгонять митингующих, применяя оружие и светошумовые гранаты: видео.
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