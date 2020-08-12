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Протесты в Беларуси. Власть запретила торговать пиротехникой

12.08.2020, 10:37
Протесты в Беларуси. Власть запретила торговать пиротехникой - Фото
Протесты в Беларуси (фото - EPA)

Запрет вступил в силу с 12 августа 2020 года

Власть Беларуси ввела запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями на фоне массовых протестов. Об этом сообщает сайт министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ).

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Запрет вступил в силу с 12 августа 2020 года.

Его основанием стало постановление Совета министров № 475 об обороте пиротехнических изделий.

МАРТ просит "принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями" на территории страны.

  • 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. Он якобы набрал 80,08%, тогда как его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,09%. Оппозиция не признала победу Лукашенко, но Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.
  • Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.
  • Белорусская инициатива Честные люди проанализировала протоколы 749 избирательных участков и пришла к выводу, что за  Тихановскую, даже с учетом фальсификаций и завышенной явки, белорусы отдали 29.3% голосов (ЦИК заявил о 10%).
  • 11 августа Следком Беларуси решил считать автомобили, которые используются для блокирования транспорта, орудиями преступления, изымать их у владельцев и признавать "вещественным доказательством".
  • Подробности – в хронике LIGA.net.

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Арина Толина
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