Протесты в Беларуси. Власть запретила торговать пиротехникой

Запрет вступил в силу с 12 августа 2020 года

Власть Беларуси ввела запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями на фоне массовых протестов. Об этом сообщает сайт министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ).

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Запрет вступил в силу с 12 августа 2020 года.



Его основанием стало постановление Совета министров № 475 об обороте пиротехнических изделий.



МАРТ просит "принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями" на территории страны.

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Арина Толина

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