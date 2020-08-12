Протесты в Беларуси. Власть запретила торговать пиротехникой
12.08.2020, 10:37
Протесты в Беларуси (фото - EPA)
Запрет вступил в силу с 12 августа 2020 года
Власть Беларуси ввела запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями на фоне массовых протестов. Об этом сообщает сайт министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ).
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Запрет вступил в силу с 12 августа 2020 года.
Его основанием стало постановление Совета министров № 475 об обороте пиротехнических изделий.
МАРТ просит "принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями" на территории страны.
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