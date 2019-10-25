Республиканцы устали защищать Трампа: "Мы сыты по горло" - CNN

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Среди республиканцев в Конгрессе США растет беспокойство, что защитить действия президента Дональда Трампа в рамках расследования об импичменте не удастся. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии.

"Как можно защитить незащищаемое?" - говорит один из них, - "Мы не можем защищаться по сути, все, что мы можем - говорить о процедуре".

Поворотным моментом стали показания главы посольства США в Украине Уильяма Тейлора, которые, по словам источников CNN, "прогремели" среди республиканцев в Конгрессе.

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"Показания Тейлора настолько детализированы, настолько конкретны и сам он пользуется таким уважением, что они будут иметь значение... Они указывают на "услуга за услугу", - сообщил высокопоставленный источник из республиканцев.

"Свидетельство Тейлора было разрушительным, и мы просто ждем неизбежного", - заявил другой республиканец из Конгресса.

В то время, как большинство республиканцев публично занимают сторону Трампа, в частных разговорах они сетуют, что "сыты по горло и устали" от просьб защищать его, сообщает CNN.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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