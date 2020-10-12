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Россия получит санкции за Навального. Страны ЕС единогласно поддержали Германию и Францию

12.10.2020, 19:22
Россия получит санкции за Навального. Страны ЕС единогласно поддержали Германию и Францию - Фото
Алексей Навальный (Фото: Patrick Seeger/ЕРА)

По словам Борреля, политическое согласие на введение санкций принято, предложения переданы рабочим органам Евросовета для выполнения

Страны Европейского Союза единогласно поддержали предложения Франции и Германии по формированию списка граждан России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, для введения против них санкций Евросоюза. Об этом во время пресс конференции по итогам Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Укринформ.

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"Мы обсудили базовые элементы общего ответа ЕС на использование запрещенного химического нервно-паралитического агента, которые внесли Франция и Германия относительно ограничительных мер против тех, кто связан с этим покушением на убийство. Было достигнуто политическое согласие применить такие ограничительные меры. Теперь эти предложения переданы рабочим органам Европейского Совета для выполнения", - сказал Боррель.

  • 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз введет санкции против России из-за отравления Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что Навального отравили боевым ядом "Новичок".
  • 5 октября ОЗХО передала Германии свой отчет, где подтвердила отравление Навального новичком.
  • 7 октября Франция и Германия заявили о том, что предложат Евросоюзу санкции против причастных к отравлению Навального.
Наталия Медведева
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