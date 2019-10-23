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С арестованных ранее клиентов Джулиани сняли обвинения

С арестованных ранее клиентов Джулиани сняли обвинения - Фото
Лев Парнас и Игорь Фруман (Фото: EPA)
23.10.2019, 22:45

Суд оправдал Льва Парнаса и Игоря Фрумана

Федеральный суд признал невиновными в финансовых преступлениях Льва Парнаса и Игоря Фрумана - спонсоров предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и клиентов его личного адвоката Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что эти двое выходцев из бывшего СССР имеют тесные связи с Джулиани и помогали развернуть кампанию обвинений в коррупции против соперника Трампа - Джо Байдена.

Сообщается, что двое других подозреваемых в махинациях при финансировании кампании Трампа - украинец Андрей Кукушкин и американец Дэвид Коррейя - были оправданы на прошлой неделе.

  • Парнас и Фруман были арестованы ранее в этом месяце при их попытке покинуть территорию США.

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Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента - Джозефа Байдена, якобы связанного с коррупцией в Украине лично или через сына Хантера (доказательств этого нет). СМИ увязали заморозку помощи Украине с этим. LIGA.net вела хронику скандала: демократы добиваются импичмента Трампа.

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